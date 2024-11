Il Festival del Fumetto. Settimana di laboratori nelle scuole e in Biblioteca

Accompagnata dall’immagine di un elefantino con la matita colorata, opera del grafico cesenate Nicolò Mingolini, torna per la quattordicesima edizione Cesena Comics – Festival del Fumetto, rassegna curata dall’associazione culturale Barbablu che mette in campo incontri, mostre e laboratori dedicati alla narrativa disegnata. Dal 18 al 24 novembre, nelle scuole del cesenate e in Biblioteca Malatestiana, sfileranno avventurieri veneziani, guerrieri spartani, giovani galli, artisti rinascimentali, ragazze inquiete, pirati e gatti coraggiosi, insieme a un topo che si crede un super eroe.

Tornerà infatti a Cesena Leo Ortolani, creatore di Rat-Man e di tanti altri personaggi memorabili, fresco di un insolito primato: i suoi fumetti sono arrivati in orbita grazie all’astronauta italiano Luca Parmitano. "Il fumetto – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – è una delle eccellenze culturali della nostra città. Nonostante qualcuno la consideri ancora un’arte minore, questo tipo di pubblicazione a Cesena gode infatti di una lunghissima e solidissima tradizione ravvivata negli anni da grandi nomi. Possiamo contare inoltre su chi, come l’Associazione culturale Barbablu, ci aiuta a conoscere il fumetto, oltre che a utilizzarlo come strumento narrativo ed educativo importante. È questo il fulcro principale di ‘Cesena Comics’ che si colloca in questo contesto di crescita e di altissima qualità".

Come da tradizione, il piatto forte della manifestazione sono i laboratori gratuiti (ma a prenotazione obbligatoria, scrivendo a prenotazioni.ccs@gmail.com), che quest’anno coinvolgeranno le scuole secondarie e la Biblioteca Malatestiana. Tra i banchi sarà presente Onofrio Catacchio con il suo adattamento a fumetti de ‘Lo scudo di Talos’, celebre romanzo di Valerio Massimo Manfredi che segue le avventure di un giovane spartano. Ci sarà poi il giovane disegnatore Elia Mazzantini, che insieme allo scrittore Alessio D’Uva racconterà la giovinezza di Marco Polo a fumetti. Infine, Marco Cei coinvolgerà gli studenti con un laboratorio ispirato al suo graphic novel dedicato a Filippo Brunelleschi e la cupola del duomo di Firenze. In Malatestiana, giovedì 21 interverrà lo scrittore Stefano Ascari, che nel volume ‘Il Torc Spezzato’ racconta a fumetti la difficile convivenza fra Galli Boi e romani nella Modena del 218 a.C. mentre il giorno seguente saranno protagonisti Manuela Mapelli, che porterà la sua storia di sport e crescita ‘La gita selvatica’ e il collettivo forlivese Alambicco Comics, che presenterà gioie e dolori dell’autoproduzione.

Sabato 23 novembre l’illustratore Christian Cornia coinvolgerà i più piccoli nelle avventure di Brina, la coraggiosa gattina giunta al suo terzo libro, ‘L’alba all’orizzonte’. Il finale di domenica 24 novembre, in un evento aperto a tutte le età, vedrà invece il ritorno a Cesena di Leo Ortolani (in Malatestiana, dalle 16), uno dei più amati autori della Nona Arte in Italia, creatore di Rat-Man e di tanti graphic novel di grande successo per i più importanti editori italiani. Da metà novembre inoltre, le sale della Malatestiana ospitano tre percorsi espositivi, con riproduzioni in grande formato di tavole a fumetti.