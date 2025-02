Il futuro del nostro territorio: "La riviera deve riconnettersi al mare. Il turismo nautico è un’opportunità"

Al centro delle politiche locali e nazionali c’è sempre la questione controversa delle concessioni balneari: numerosi i rinvii all’applicazione della direttiva europea Bolkestein, decisi dai vari governi italiani che si sono succeduti, fino alla recente proroga al 2027, peraltro di dubbia legittimità stando alle sentenze dei Tar Liguria e Campania del dicembre scorso. E così il mare rimane perlopiù qualcosa da guardare: una linea blu-grigia all’orizzonte, che ci accompagna in una passeggiata che finisce sugli scogli alla bocca del porto canale, o un semplice sfondo a favore di selfie patinati sulla spiaggia. Se la visione del mare è relegata alla crescita economica e commerciale, allora può solo rimanere una cornice funzionale a interventi strutturali di cosmesi urbana, di speculazioni edilizie o di business in generale.

"Le città turistiche costiere, come Cesenatico, dipendono economicamente e socialmente da una delle forme più tradizionali di turismo, quello balneare, la cui rappresentazione influenza molto il modo in cui le persone le vivono, turisti e locali. Non vi è una visione a 360 gradi, ma una netta separazione terra-mare, dove a prevalere sono i 180 gradi di terra" – queste le parole di Alberto Forte, ricercatore universitario di geografia del turismo. Le città costiere hanno bisogno di iniziare a pensare dal mare, non più dalla terraferma, invertendo così la prospettiva delle politiche locali di sviluppo. "Solo in questo modo si può cogliere il potenziale del luogo; a livello geografico, si intende l’insieme di tutti gli elementi che lo compongono: mare aperto, linea di costa ed entroterra". Con un approccio rigenerativo le città sul mare possono trasformarsi in città di mare.

"L’elemento unificatore – prosegue Forte – non può più essere il solo benessere economico, ma il fiorire di un nuovo sistema socio-ecologico. Il che implica una profonda riconnessione delle aspirazioni ed attività umane con l’evoluzione dei sistemi naturali. Certo, la sua applicazione è problematica se non avviene un mutamento di mentalità. Una forma particolare di turismo nautico, a propulsione velica, può facilitare questo processo di cambiamento". Dunque la barca a vela come mezzo di riconnessione al marino, di acquisizione di uno stile di vita marittimo integrato alla vita quotidiana di terra. "Il turismo nautico può diventare uno strumento trasformativo per un cambiamento sociale. Promuoverlo a livello locale dovrebbe portare a ristabilire gli spazi terrestri, legati alla marittimità, all’interno di dinamiche urbane. In Adriatico sono molti i casi in cui gli spazi marittimi sono isolati dal resto, e dove, se non fisicamente, lo sono di fatto in termini di risorse o di politiche strategiche". Le attività nautiche legate alla vela e al catamarano non sono affatto esclusive, nonostante la concezione popolare contraria. "Faccio spesso il parallelo tra imbarcazione a vela e camper, che in Italia non è considerato un bene di lusso. Possiamo immaginare poi quanto costi al pubblico, e quindi a tutti noi, costruire un palazzetto dello sport, piscine, velodromi, pattinodromi, uno stadio, un campo da calcio. Il mare non va costruito, ne va solo facilitato l’accesso". Il tema del ritorno al mare si fonde con la necessità di incrementare la sua conoscenza da parte di un pubblico ampio, turisti e non. Un turismo nautico di riconnessione può spingere a pianificare le città diversamente, a partire dal mare.

"Philip Steinberg, nel suo libro The Social Construction of the Ocean, afferma che non c’è altro modo di conoscere il mare se non in mare. Il museo della Marineria a Cesenatico è un esempio virtuoso, unico in Italia ad affiancare reperti e attività seminariali ad una sezione galleggiante espositiva di vele al terzo, al fine di conservare il patrimonio intangibile delle antiche pratiche di navigazione. Tuttavia, per quanto da accademico io creda nell’importanza dell’alta cultura - conclude Alberto Forte -, per poter reintegrare il mare nella nostra società, si può farlo solo attraverso un cambio di visuale, dal mare".