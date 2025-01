Il Gambettola ospita Sanpaimola. Sampierana in trasferta

Il Gambettola cerca di dare continuità alla bella vittoria in trasferta della scorsa domenica, la Sampierana invece vuole uscire da un momento non troppo felice, così le due formazioni del cesenate arrivano alla ventunesima giornata del campionato di eccellenza. Sono sei i punti che dividono il Gambettola dai playoff, solo due invece tengono gli avversari, il Sanpaimola, fuori dai playout, quindi entrambe inseguono obiettivi importanti. Si gioca al Comunale di Gambettola con inizio alle 14.30, arbitra Pierfrancesco Rossi di Forlì. La Sampierana di Barontini ultimamente si trova meglio in trasferta che sul suo campo, oggi però sul terreno del Granamica, che cerca disperatamente punti, ci sarà da fare attenzione. In casa bianconera si guarda molto al primo obiettivo ovvero raggiungere prima possibile la salvezza. Anche allo stadio Bonarelli si inizia alle 14.30 , arbitra Luca Ghirardi di Ravenna.

r. d.