Il jazz di Rossana Casale domani al Noi Lounge

Rossana Casale torna al jazz con un nuovo album, per la tappa del suo tour intitolato Almost Blue, un progetto concept incentrato sul colore blu e sui brani, le parole che il jazz ha dedicato al suo significato più profondo. L’appuntamento è venerdì sera alle 22, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Rossana Casale sceglie i brani che il jazz ha dedicato a ‘The color of colors’, come lo definiva Miles Davis e crea il suo nuovo progetto in-jazz aggiungendo l’inedito ‘Shades of blue’, scritto a quattro mani con il musicista Luigi Bonafede. Si tratta di un ritorno al jazz più puro, quello della Casale, dopo diversi anni (Jazz in me 1994, Billie Holiday in me 2004), nonostante la musica jazz abbia sempre fatto parte dei suoi album, incluso Jaques Brel in me del 1999, Strani Frutti del 2000, Il Signor G e l’Amore del 2013, Round Christmas del 2016 e Joni del 2022. Sul palco sarà affiancata da musicisti di alto profilo che tornano dal suo passato e con i quali ha condiviso dischi di successo e tournée. Sono Carlo Atti al sax tenore, Luigi Bonafede al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria e il nuovo entrato Alessandro Maiorino al contrabbasso. L’ingresso costa 35 incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci.

La rassegna al Noi Lounge Music Club per la direzione artistica di Fabio Nobile, proseguirà sabato, sempre alle 22, con il concerto dei Funk Trop, che con il loro show uniscono con straordinaria abilità la musica al cabaret. I Funk Trop sono un trio formato da Marco Lazzarini al sax, Christian Rossi al basso tuba e da Giuseppe Satanassi al trombone e alla regia. L’ingresso per assistere a questo spettacolo costa 21 euro inclusa una consumazione. Con questi concerti il Noi Lounge Music Club di Cesenatico apre una stagione autunnale e invernale all’insegna della musica dal vivo, con un ricco calendario di concerti, concentrati soprattutto nei fine settimana e nei festivi.

Giacomo Mascellani