Il laboratorio teatrale del liceo Monti vince la medaglia di bronzo

Medaglia di bronzo per il laboratorio teatrale del liceo ‘Monti’, diretto da Sabina Spazzoli, al ‘Festival delle scuole’. La cerimonia di premiazione del concorso, cui hanno gareggiato 25 opere, è avvenuta domenica scorsa a San Lazzaro di Savena. I giovanissimi talenti del liceo si sono aggiudicati il terzo posto con lo spettacolo ‘Lib(e)ri: l’Isola dei Balocchi’, colpendo la giuria - composta da adolescenti - per la profondità dei testi, da loro scritti e recitati con grande competenza. "La regista Sabina Spazzoli — spiega la docente Daniela Romanelli, referente del progetto teatro che rientra nel Ptco, l’ex alternanza scuola-lavoro — ha stimolato i giovani attori a scegliere il loro romanzo preferito e a dar vita a personaggi o liberandoli dalle catene di una storia scritta da altri, o immaginando come possano sentirsi i libri di una biblioteca senza essere mai letti da nessuno". Uno spunto, quest’ultimo, ispirato alla realtà della biblioteca della Casa circondariale di Forlì, dove i libri sono costretti a stare rinchiusi, proprio come gli ospiti del carcere. La regista, infatti, cura con i detenuti un laboratorio teatrale che è sfociato in un progetto comune con il liceo ‘Monti’, e insieme anche il prossimo ottobre reciteranno sullo stesso palcoscenico nell’ambito del ‘Festival Trasparenze’ organizzato dal Coordinamento regionale Teatro-Carcere. Lo spettacolo ‘Lib(e)ri’ chiude il triennio del tema ‘Miti e utopie’. A supportare i ragazzi, nel ruolo di assistente alla regia, c’era Giulia Magnani, ex allieva della scuola e del Laboratorio d‘istituto, che in contemporanea agli studi universitari in Lettere classiche sta proseguendo nella carriera di attrice per diverse compagnie.

Francesca Siroli