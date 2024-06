Il miglior barista è.... Coupon, via al conteggio

Si conclude oggi la prima edizione della nostra iniziativa ‘Il miglior barista è’ in collaborazione con Confesercetni Ravenna-Cesena. Scade infatti oggi alle ore 12 il termine per recapitare presso la nostra redazione di via via Piave 165 i tagliandi compilati con l’indicazione del vostro barista preferito. Tutti i coupon giunti entro quest’orario (direttamente in redazione o nella cassetta della posta) saranno tenuti in considerazione per la compilazione della classifica finale. Suspance fino all’ultimo minuto dunque. Perché tantissimi sono i pretendenti al titolo finale. Nelle posizioni di testa – del tutto provvisorie – della graduatoria troviamo infatti un nutrito gruppo di bariste, divise da poche decine di voti: Ylenia Tisselli, barista del bar ‘Dolce mia’ di Savignano, Ilaria Ricci (Pasticceria Olivi in via Madonna dello Schioppo), Rudi Sherifi (bar della clinica San Lorenzino), Virginia Calandrini (Kiosko Savelli). E a seguire Sara Cammisa (Caffetteria Al Mondo di via Veneto), Camilla Guardigli (Caffè di Porta Trova), Claudia (Penny’s Bar di Calisese). Poi i rappresentanti maschili della categoria: Franco Fesani del Mad Cafè e Daniele Lucchi del Bianco Opaco. E ancora : Susanna Bonanno di Forever Young (Valverde), Genea Giorgi di Ponte Giorgi, Roberta Tintoni del Babbi Caffè, Martina Fabbri di Forza Cesena, Antonella Rossi di Rosso Cinque, Chiara Galassi di Voglia di gelato, Chiara Montecampi di Babbi Caffè, Gabriela Popa di Ameliè, Jana Piacenti del Brivido Caffé.

Gli ultimi tagliandi saranno decisivi. Non sono da escludere colpi di scena in una classifica ancora ieri molto fluida, mutevole di ora in ora.

La classifica finale (dopo il conteggio delle migliaia di schede giunte in redazione) verrà pubblicata sul Resto del Carlino di martedì 2 luglio. Nella settimana successiva, in una data che comunicheremo in seguito, si terrà la premiazione dei vincitori che riceveranno una targa premio del Resto del Carlino.