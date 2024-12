Il negozio ‘SottoSotto’ chiude l’attività con una festa

Dopo 40 anni a Savignano sul Rubicone in corso Vendemini il 31 dicembre chiuderà i battenti il negozio di biancheria intima ‘SottoSotto’. Venne aperto nel 1985 da Loretta Vernocchi alla quale nel 2014 è subentrata la figlia Francesca, laureata in psicologia e prossima naturopata. Loretta è sempre rimasta però accanto alla figlia come collaboratrice: "Dieci anni fa è arrivata l’età della pensione, ma sono rimasta perchè questo lavoro mi è piaciuto fin dal primo giorno. Come si fa per l’inaugurazione di un nuovo negozio, abbiamo deciso di salutare e ringraziare tutti i nostri clienti con una festa il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, patrona di Savignano. Fino ad allora c’è lo ‘svuota tutto’". Conclude Francesca: "Negli ultimi dieci anni ho portato la mia impronta nuova nell’attività, ma ora ho deciso di chiudere e dedicarmi ad altro anche in base agli studi che ho fatto".

e. p.