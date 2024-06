Il Noi Lounge festeggia il terzo compleanno con i concerti di JJ Vianello e dei Molleggiati

Per il terzo compleanno del Noi Lounge Music Club JJ Vianello e gli Intoccabili aprono il fine settimana di musica live nel locale di Cesenatico. L’appuntamento è domani sera alle 22, quando sul palco si esibirà JJ Vianello con la sua storica band, in una serata di divertimento, musica coinvolgente e atmosfera unica. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. Nello stile del club è possibile anche cenare in sala davanti al palco.

La rassegna per la direzione artistica di Fabio Nobile proseguirà sabato sera, sempre alle 22, quando si esibiranno "I Molleggiati", un gruppo che racconta musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano, un artista dal carisma importante che ha esplorato e reinterpretato soprattutto negli ‘60 e ‘70 l’ondata rock’ n’roll d’oltreoceano. Sarà proposto un repertorio che diverte per ironia e leggerezza, ma che colpisce e fa riflettere per le tematiche legate all’ecologia e alla corsa alla modernità alimentata dal "boom economico" dell’epoca. "I Molleggiati" sono Michele Barbagli alla chitarra, kazoo e percussioni a pedali, e Gabriele Graziani voce e kazoo.

