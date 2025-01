Il nuovo Cesena parte da Catanzaro. Ci sarà Saric, ma Kargbo ha salutato

C’è chi arriva e c’è chi parte. In vista del match di domani alle 15 a Catanzaro, il Cesena potrà contare fin da subito su Dario Saric (appena approdato in Romagna e immediatamente convocato per la trasferta calabrese da mister Michele Mignani), ma contemporaneamente dovrà abituarsi a fare a meno di Augustus Kargbo, che in una delle più classiche ’sliding doors’ ha contestualmente salutato il gruppo per trasferirsi oltre Manica, tra le fila del Blackburn Rovers.

Per di più in vista del prossimo match il Cavalluccio non potrà contare neanche su Ceesay, influenzato. "Abbiamo studiato tutta una serie di situazioni per rispondere a quanti più problemi possibile - ha commentato Mignani in proconto di partire per la trasferta contro una delle formazioni più in forma del momento, reduce da 5 risultati utili consecutivi compresa la vittoria esterna a Brescia di domenica scorsa - Il Catanzaro è un’ottima squadra e sta attraversando uno splendido periodo. Perde poco, ha una precisa identità, applica un calcio collettivo efficace e conta sul capocannoniere della Serie B. A volte è attendista, a volte ti viene a prendere. Amiamo entrambe giocare a calcio. Ma a questo punto mi interessa relativamente giocare bene, servono i punti. E’ una trasferta difficoltosissima, il nostro obiettivo è il solito, muovere la classifica. Tenendo bene in testa un concetto: quando abbiamo combattuto su ogni pallone abbiamo portato a casa punti pesanti".

Non solo a Genova contro una Samp molto dimessa, ma anche sabato al Manuzzi contro il Bari, superiore in tutto, fisicamente e tecnicamente, non per la combattività messa in campo dai bianconeri fino al termine. Il centrocampo è ridotto ai minimi termini con Ceesay malato e Calò e Adamo squalificati. Per fortuna Saric c’è, al termine di un tira e molla che è durato troppo, togliendo al tecnico la possibilità di contare anche in allenamento su una pedina essenziale per gli equilibri nella zona nevralgica della squadra.

"Sono stracontento che sia arrivato, Saric ha strappo, ha inserimento, si aggiunge al pacchetto che abbiamo e ci darà una mano. Penso non ci siano problemi per un suo immediato inserimento. Può giocare. Il mercato chiude lunedì, non ho piacere di parlarne. Per Kargbo c’è una trattativa con una squadra estera, non è con noi in questa trasferta, resta chi ha entusiasmo". Stop.

Riguardo all’attaccante della Sierra Leone, sarà comqunue necessario sostituirlo degnamente con poco tempo a disposizione. Resta il fatto che a Catanzaro ci sarà una defezione pure in attacco e quindi largo alle risorse rimaste come ad esempio Ciofi laterale destro e finalmente Pieraccini dietro.