Nasce una nuova catena di ristorazione etnica

In riviera ci sono anche imprenditori stranieri che investono nella ristorazione. Uno di questi è Sassi Terzi, 45 anni, originario della Tunisia, vive in Romagna da diciannove anni, ha la nazionalità italiana e quest’anno ha rinnovato il suo locale Pizza & Tacos sul lungomare di Cesenatico, per venire incontro alle abitudini ed ai desideri dei giovani di oggi. L’imprenditore ha completamente ristrutturato il locale e vi ha installato un grande schermo, dove si può consultare il menù e ordinare i piatti digitalmente. È lo stesso Sassi a raccontare una storia di successo e le sue ambizioni: "Quando sono venuto in Italia, da giovane ho lavorato come aiuto cuoco in un ristorante a Cervia e poi sempre come dipendente in un pub. Nel 2019 ho deciso di fare il grande salto e mi sono trasferito a Cesenatico, dove vivo assieme a mia moglie e ai nostri tre figli di 11, 9 e 1 anno. Mi sono messo in proprio, gli anni della pandemia sono stati tosti, ma sono molto contento. L’idea di proporre tante varianti di tacos mi è venuta nel 2016 durante una vacanza in Francia, dove a Nizza ho visto un locale che proponeva questi piatti".

Forte del successo a Cesenatico, Sassi Terzi vuole ora costruire una catena con un marchio da lui già registrato: "Il mio è un prodotto i cui ingredienti principali vengono da una ditta francese, di cui ho un’esclusiva sul territorio dell’Emilia-Romagna. Il marchio è Signor French Tacos e voglio fare una catena di questi locali per giovani e famiglie". Alla base del successo dell’imprenditore italo tunisino, c’è un servizio garantito in qualsiasi orario: "Sono molto soddisfatto, lavoro parecchio nel locale in viale Carducci, ma faccio anche molte consegne a domicilio, incluso ai giovani che frequentano le discoteche ed i locali notturni sino alle 5 del mattino. Lavoro 20 ore al giorno, a volte 22 e presto arriveremo a 24 ore su 24, organizzati in turni. Questo è un aspetto che sta facendo la differenza ed il merito è anche dei miei otto dipendenti, tutti ragazzi della zona, di cui vado fiero, sono veramente molto gratificato dal mio staff".

Nel progetto della catena, Sassi Terzi guarda con interesse alla capitale del turismo: "Io lavoro molto con i clienti di Cesenatico, Gatteo a Mare, Cervia, Milano Marittima e anche giovani di Cesena e altre zone dell’entroterra. Il prossimo locale lo aprirò a Rimini, perché con Signor French Tacos sono convinto di poter far bene anche sulla piazza riminese, e successivamente voglio riuscire a formare dei responsabili, dei direttori da poter coinvolgere in altre aperture in Emilia-Romagna. Per festeggiare il mio ventesimo anno in Italia, nell’estate 2026 voglio farmi il regalo di aprire a Rimini".

Giacomo Mascellani