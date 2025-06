Un nuovo ‘hub’ per il marketing sotto le torri

Una nuova agenzia di marketing strategico ha inaugurato ieri in Piazza Galileo Galilei 4/c, nel cuore del centro storico: si chiama Marketing Hub ed è stata fondata da Anna Ageeva, professionista con una solida esperienza internazionale nel marketing per il turismo e l’immobiliare, e rifugiata politica di origine russa. Si tratta infatti di una delle due imprese nate nell’ambito del progetto "R.I.S.O. – Rifugiati, Imprenditoria, Solidarietà", promosso da Arci Nazionale per sostenere l’avvio di imprese da parte di titolari o richiedenti di protezione internazionale, finanziato con i fondi della quota dell’8 per mille dell’Irpef a diretta gestione statale (anno 2019).

"Sono arrivati circa dieci progetti per la Città Metropolitana di Bologna, e una commissione composta da membri di Arci Bologna, Ascom Confcommercio Bologna, Banca Etica e Legacoop Bologna ha selezionato i due progetti vincitori: sono stati scelti ‘Kapidafrica Fashion’ e ‘Bologna Marketing Hub’, che hanno ricevuto un contributo economico di 40.000 euro per avviare la loro attività sul territorio" spiega Federica Tarsi, segretaria Arci Bologna. ‘Kapidafrica’, casa della moda, arte e cultura, fondata da Mohamed Sacko, inaugurerà il 1 luglio alle 18 in via Massarenti 48/h, mentre ieri è stato aperto al pubblico lo spazio di Anna Ageeva: "Offriamo un servizio di marketing completo, dalla strategia al branding, dalla creazione di siti web alla gestione dei social e al servizio di stampa interna. I nostri clienti? Hotel e ristoranti, attività del settore bellezza e del retail".

Alice Pavarotti