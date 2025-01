Il parco in tredici scatti. Ecco il nuovo calendario

Anche quest’anno, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che si sviluppa anche nella parte sud-ovest del territorio di Bagno di Romagna, è andato bellamente in calendario. E vi si specchia in 13 maxifotografie a colori, una per ogni mese, oltre la copertina. Se negli anni scorsi, le foto del calendario della grande area protetta erano state scattate da vari appassionati di fotografia naturalistica e ambientale, il calendario 2025, offre 13 immagini realizzate tutte da Matteo Perini, 42 anni, originario di S. Sofia, bolognese per adozione, fotografo e videomaker. Un calendario che fa i suoi 13 clic nel connubio ’uomo-natura’, e che già nella prima pagina propone una mano d’uomo che sembra voler dare, e nello stesso tempo prendere, linfa vitale da un verde muschioso tronco d’albero. Una coinvolgente apertura d’anno, che poi con gennaio offre una foto del Parco d’inverno rivestito dai meravigliosi cristalli di ghiaccio disegnati della galaverna. Febbraio focalizza e zuma su un gustoso vassoio di tortelli sulla lastra, antica creatività contadina della cucina anche della terra del parco, mentre marzo richiama e reclama il risveglio della primavera con i primi ciclisti sui pedali lungo la valle di Pietrapazza di Bagno. Aprile ha in calendario l’antico mestiere dell’artista-artigiano del bigonaio, maggio sviluppa altro scatto con una splendida immagine dove la natura si fa poesia, giugno mette in pagina il meraviglioso, vitale, lavoro delle api per l’uomo e la natura. Anche i sei mesi del secondo semestre propongono foto su frutti, antichi mestieri, e su altri suggestivi momenti del fluire della vita nel territorio del parco.

Gilberto Mosconi