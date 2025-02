Il presidente del Rubicone protesta: "Sicurezza stradale, non si fa nulla"

Tante opere in sospeso nel quartiere Rubicone. Lo denuncia il presidente Mario Picone.

Si parte dalla pista ciclopedonale Urgon che dovrebbe collegare la via Emilia a Calisese: "Dell’opera - ricorda Picone - si parla ormai da oltre dieci anni, ma siamo ancora in una fase progettuale. La seconda criticità riguarda la Secante, nel raccordo con la via Emilia lato Rimini che presenta situazioni di grave pericolo perché i ciclisti sono costretti a percorrere tutto lo svincolo. Abbiamo cercato di affrontare la questione con l’amministrazione comunale, ma finora abbiamo trovato un muro di gomma".

"Il terzo punto riguarda il semaforo a chiamata sulla via Emilia in zona Case Missiroli fra le due fermate di Start Romagna dove, nell’autunno 2022, fu investito e perse la vita un pedone. Da quel momento abbiamo richiesto in diverse occasioni un semaforo a chiamata o almeno una messa in sicurezza dell’attraversamento con una aiuola spartitraffico ma, ad oggi, nessuno ci ha risposto", denuncia ancora Picone.

"Il quarto punto - prosegue - riguarda l’installazione di un semaforo a Calisese nell’incrocio tra via De Nicola e via Montiano, mozione bocciata dal Pd nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

"Per arginare la velocità troppo alta sulla via Malanotte, quinto punto – sottolonea il presidente del quartiere Rubicone –, abbiamo chiesto dei dossi dissuasori. Allo stesso modo, per garantire la sicurezza, é stata richiesta l’installazione di telecamere ma, su questo punto, l’assessore Ferrini ha risposto dicendo che allo stato attuale, la frazione di Calisese non risulta ancora inserita nel circuito di videosorveglianza comunale".