Il presidio di polizia estivo è già operativo

A Cesenatico sono arrivati i rinforzi della Polizia di Stato per la stagione estiva 2024, che controlleranno il territorio dell’intera costa della provincia di Forlì-Cesena, quindi oltre a Cesenatico anche Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare. Il Posto estivo di Polizia nel centro di Cesenatico, in viale Leonardo da Vinci, angolo via Marconi, ha aperto in anticipo rispetto allo scorso anno e da ieri sono 20 gli agenti operativi, tuttavia si tratta di un presidio temporaneo ed i locali anche questa estate non saranno aperti al pubblico. In sostanza il Posto di Polizia sarà la base di riferimento delle pattuglie che effettueranno servizio in riviera. Il potenziamento sarà presente fino al 31 agosto ed è considerato importante dai residenti, dagli albergatori, dagli operatori balneari, dai proprietari dei locali pubblici e dai commercianti. Ieri il sindaco Matteo Gozzoli, insieme all’assessore Mauro Gasperini, ha incontrato il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei e gli agenti, dando loro il benvenuto a Cesenatico alla presenza del commissario Paolo di Masi, che comanderà il Posto estivo. Gozzoli punta molto sui rinforzi per garantire la sicurezza sul territorio anche nel periodo estivo: "Personalmente e a nome della città auguro buon lavoro a tutti gli agenti che sono arrivati a Cesenatico; averli qui presenti e poter contare su di loro, in collaborazione con la nostra Polizia locale e le altre forze dell’ordine, è fondamentale per tutti noi". I poliziotti sono in numero inferiore rispetto alla trentina di agenti delle estati del periodo pre Covid, tuttavia la mancata apertura degli uffici al pubblico e l’ingresso della Croazia nell’area Schengen che non comporta i controlli di frontiera per i viaggiatori del traghetto che collega la costa romagnola con l’altra sponda dell’Adriatico, rende di fatto disponibili più agenti per le pattuglie sulla strada, che è il reale obiettivo di questo rinforzo. Sarà un posto estivo in "coabitazione", in quanto quest’anno nell’edificio in viale Leonardo da Vinci, angolo via Marconi, recentemente si è trasferito l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, con una ventina di militari della Capitaneria di porto che faranno base qui, con a capo di tenente di vascello Francesco Marzolla, in attesa che vengano realizzati i lavori di ristrutturazione della sede della Guardia Costiera sul porto canale. "Dei 20 agenti in servizio – ha sottolineato il questore Claudio Mastromattei –, 15 provengono da altri territori e 5 dalla Questura di Forlì-Cesena e dal Commissariato di Cesena. In occasione dei grandi eventi, come l’imminente Notte Rosa, attraverso delle ordinanze disporrò ulteriori rinforzi per il controllo del territorio".

Giacomo Mascellani