Il ricordo sotto la lapide del Ridotto

Partirà dal rifugio antiaereo di viale Mazzoni e si concluderà in piazza Almerici, sotto la lapide del palazzo del Ridotto a memoria degli ebrei cesenati vittime della Seconda guerra mondiale, la passeggiata guidata proposta dalla DMC I Percorsi del Savio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il quartiere Centro urbano, in programma doman su due turni, alle ore 10.30 e alle ore 15.

Una guida professionista, affiancata da un rappresentate del Quartiere e da musicisti dell’Accademia Italiana del Clarinetto, guiderà i partecipanti lungo le vie della memoria che toccheranno il rifugio di viale Mazzoni, Casa Saralvo in piazza del Popolo, le abitazioni delle sorelle Jacchia e Forti, fino ad arrivare in piazza Almerici laddove un tempo sorgeva l’antica sinagoga ebraica. Alle parole si alterneranno testimonianze e musica klezmer.

Il punto di ritrovo è all’Ufficio Turistico Iat Cesena (piazza del Popolo, 9). Per prendere parte all’iniziativa, proposta nell’ambito della programmazione definita dal Comune in occasione del Giorno della memoria 2025, è richiesta la prenotazione contattando lo 0547 356327 oppure scrivendo a info@ipercorsidelsavio.it (www.ipercorsidelsavio.it).

Tra le iniziative in programma nella provincia per commemorare il Giorno della Memoria, a Gatteo si svolgerà domani un appuntamento in ricordo dei prigionieri dei campi di concentramento attraverso le parole di Primo Levi, autore di ‘Se questo è un uomo’. Domani alle ore 17 presso l’Oratorio di San Rocco sarà l’attore cesenate Matteo Morigi a dare voce al testo con un percorso di lettura che ne toccherà i brani meno frequentati. Ad accompagnarlo saranno le musiche eseguite da Marco Capicchioni (arrangiamenti e tastiere) e Michela Zanotti (violino). I brani scelti, di Maurice Ravel, John Williams, Mark Warshawsky e dalla tradizione musicale yiddish, faranno da contrappunto al racconto.

La Giornata della Memoria sarà celebrata a Gatteo anche nella data della ricorrenza, lunedì 27 gennaio, con la proiezione riservata alle classi terze della scuola media Giovanni Pascoli del film del 2020 di Taika Waititi ‘Jojo Rabbit’, che affronta il tema del nazismo attraverso gli occhi dell’omonimo protagonista.