Il ‘Savio’ rimesso a nuovo. La stagione inizierà il 21

Il profumo dei tigli che ombreggiano il piazzale delle scuderie, asfaltato di nuovo pochi giorni fa, annuncia che la stagione delle ‘notturne di trotto’ all’Ippodromo del Savio sta per iniziare. L’apertura è prevista venerdì 21, c’è attesa per il debutto del nuovo impianto di illuminazione a led che ha sostituito quello con lampade a incandescenza. Abbiamo assistito al collaudo, monitorato via satellite, e possiamo dire che si tratta di un impianto che fa un balzo nel futuro: i corpi illuminanti si accendono e si spengono istantaneamente e sono indipendenti uno dall’altro, quindi possono essere comandati per illuminare tratti della pista lasciandone altri in ombra con piacevoli giochi di luci e ombre. Anche il parterre delle tribune che aveva subito danni per l’alluvione dell’anno scorso è stato rifatto completamente. I lavori per l’installazione delle nuove torri dell’impianto d’illuminazione hanno costretto le scuderie stanziali a trasferirsi per alcuni mesi a Ippocampus, il centro di allenamento di Hippogroup Cesenate che si trova a Castel San Pietro; in questi giorni è in corso il ripristino della pista e il rientro al ‘Savio’ è imminente.

Ci sono novità anche per il calendario delle serate di corse: in luglio si correrà due volte alla settimana, martedì e sabato, mentre in agosto di aggiungerà il lunedì; si tratta di un esperimento che il Ministero dell’Agricoltura sta facendo (da anni il lunedì era giornata di riposo) con un ippodromo al mese nel quale si corre di lunedì. In agosto toccherà a Cesena e nel programma di ogni serata sarà inclusa una corsa Tris/Quarté/Quinté.

Qualche spostamento anche nelle date dei gran premi: il 6 luglio ci sarà il ‘Riccardo Grassi’ per cavalli di 5 anni e oltre, il 10 agosto il ‘Calzolari’ per cavalli di tre anni, il 17 agosto il ‘Città di Cesena per cavalli di quattro anni, e il 7 settembre il Campionato Europeo che chiuderà la stagione.