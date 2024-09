Il Sentiero degli Gnomi si è rifatto il look

Questa mattina, alle 10,30, nell’area dei Giardini Pubblici di via Lungosavio, a Bagno di Romagna, nell’ambito della manifestazione di tre giorni (da venerdì a domenica), condensata nello slogan "L’Incanto degli Gnomi", oltre ai momenti di festa e di intrattenimento, avrà luogo anche l’inaugurazione del "Sentiero degli Gnomi". Una inaugurazione, che taglia il nastro, dopo la realizzazione di vari lavori di riqualificazione e di abbellimento della struttura, che si sviluppa per un paio di chilometri nel bosco del Parco dell’Armina, incastonato appena al di là del fiume Savio, all’altezza del centro storico del borgo termale.

"Negli ultimi mesi – dicono il sindaco Enrico Spighi e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini –, il Sentiero è stato oggetto di numerosi lavori di miglioramento, fra cui la posa di nuove staccionate e di nuove installazioni artigianali in legno, oltre a varie attività promosse dal nuovo gestore". Le novità saranno illustrate in occasione della inaugurazione, che si terrà all’interno dell’evento "L’Incanto degli Gnomi", in programma da ieri venerdì 13 a domenica 15 settembre a Bagno di Romagna. Per la cerimonia di inaugurazione, interventi del sindaco Spighi e di Federica Casoni di Atlantide. Poi, alle 10,45, prenderà il via la suggestiva visita guidata al "Sentiero degli Gnomi" e in particolare alle nuove nuove installazioni artigianali in legno. La visita avrà la regìa di Pier Luigi Ricci dell’associazione Esploramontagne e Daniele Novelli di Papageno Wood. Alle 11,30 vi sarà il momento di sosta e di incontro fra i partecipanti per un gustoso aperitivo finale.

gi. mo.