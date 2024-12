Impiegato amministrativo per agenzia di assicurazioni

Agenzia di assicurazioni di Cesena ricerca un impiegato amministrativo (o impiegata amministrativa) con esperienza preferibilmente in ambito assicurativo per mansioni di front office, back office e contabilità. Sono richiesti il possesso di diploma, conoscenze informatiche, in particolare di excel, e possesso di patente B e auto. Si propone contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o in caso di candidature senza esperienza contratto di apprendistato.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’offerta è valida fino al 19 dicembre 2024.

Contratto: Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato

Orario: full time o part time da concordare.

Per candidarsi, dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.