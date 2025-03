In ballo ci sono sorpasso e salvezza: "Questo può essere un match-ball"

"Assetati ed affamati". E’ il grido di battaglia di Michele Mignani per il match che oggi pomeriggio, all’Orogel Stadium Manuzzi, vedrà in campo Cesena e Juve Stabia. Entrambe neopromosse e sorprese del campionato con i campani avanti di un solo punto. In palio c’è anche la palma di reginetta fra neopromosse, ma soprattutto è il match ball probabilmente decisivo verso la salvezza aritmetica. Chi vince può pensare ad altro, ad esempio a come piazzarsi al meglio di qui alla fine nei playoff. "Ci sono in palio 3 punti pesanti – ammette il tecnico bianconero alla vigilia – ora valgono doppio. Incontriamo un avversario molto insidioso che all’andata ci ha battuto ed ha poi costruito un ottimo percorso, continuando sulla falsariga della scorsa stagione in serie C. Ha cambiato poco, a cominciare dalla conduzione tecnica e si è rivelato una delle formazioni più rognose di tutte. Siamo due squadre che si somigliano, tatticamente e per aggressività, faremo di tutto per superarci e conquistare 3 punti che in effetti avrebbero una chiara importanza per la salvezza. Sì, potrebbe essere il match ball, anche se poi mancano ancora sette gare per un fine

campionato molto avvincente". Per questa gara Mignani recupera tutti, ha l’intero organico a disposizione.

Rientrano Antonucci e Mangraviti, assenti per squalifica con lo Spezia due settimane fa e gli acciaccati Klinsmann e La Gumina per il cui recupero è stata importante la sosta del campionato. "Stanno tutti bene e sono disponibili, quindi posso scegliere liberamente chi schierare all’inizio e chi subentra, considerato che spesso i secondi sono determinanti quanto i primi. Ripeto che meriterebbero tutti di giocare e mettono in continua difficoltà il loro allenatore che deve scegliere, per impegno e determinazione durante gli allenamenti". Come al solito il mister non lascia trapelare nulla sulla formazione, ma non è difficile ipotizzare il rientro di Klinsmann fra i pali e quello di Mangraviti in difesa. Probabile sia confermato l’efficacissimo Celia a sinistra, mentre a far compagnia a Shpendi davanti dovrebbe toccare ad Antonucci. "Prima di dirla a voi la devono conoscere i ragazzi e deciderò solo in mattinata", spiega Mignani.

Si rincorrono le voci su possibili interessamenti da parte di altre squadre per accaparrarsi il tecnico genovese per la prossima stagione. Ad esempio si vocifera che sia nel mirino della Sampdoria, ammesso che riesca a salvarsi considerato che dopo la sconfitta interna di ieri col Frosinone è scivolata in terzultima posizione. "Di solito non do molto peso a queste voci. Non è il momento di pensare al futuro sia per me che per i giocatori, dobbiamo essere concentrati su questo finale di campionato continuando sulla strada intrapresa da inizio anno. Il resto non conta". Contano però, eccome, i risultati e quelli targati 2025 sono estremamente soddisfacenti. "Nel calcio contano i risultati, sono importanti anche per mantenere lo spirito giusto che porta a fare bene. Io devo guardare le prestazioni dei singoli e della squadra. C’è stato un periodo a fine dello scorso anno con alcuni inciampi, pur giocando gare migliori di quando abbiamo raccolto punti. Ora abbiamo continuità di risultati, combattendo insieme possiamo raccogliere ancora grosse soddisfazioni".

Daniele Zandoli