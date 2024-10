In campo per la lotta contro il tumore al seno

Un gol a favore della vita. Un gol per promuovere l’importanza di seguire i corretti comportamenti a partire da quelli legati alle giuste attenzioni a tutela della salute, prevenendo l’insorgere o trattando con decisiva tempestività serie patologie. Con questo spirito, oggi pomeriggio, in occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Cesena Fc ha deciso di scendere ancora una volta in campo al fianco della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena, presieduta da Sandra Montalti. Quest’anno in particolare lo ha fatto avvalendosi del prezioso sostegno di Babbi e Camac Arti Grafiche, che hanno condiviso con la società bianconera la volontà di diffondere quanto più possibile l’importanza di una diagnosi tempestiva tra la popolazione femminile. Proprio grazie al contributo fornito delle due aziende, già sponsor del Cavalluccio, il Cesena presenterà un nuovo appuntamento con le t-shirt dedicate ai tifosi, che in quest’occasione saranno completamente rosa proprio per promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare tutto il pubblico sulla lotta al tumore al seno. ‘Gioca d’anticipo, prevenire è vivere’ è lo slogan della campagna che spicca sul fronte della maglietta stampata in edizione limitata, nel cui retro è invece presente il numero 12 ed il classico riferimento ‘Tifositime’, che caratterizza la collezione griffata dal Cavalluccio.

Le 2.700 magliette speciali saranno distribuite oggi ai tornelli dei settori Curva Mare, distinti e tribuna dall’apertura dei cancelli, prevista alle 13.30, fino all’esaurimento delle scorte. Soltanto all’ingresso del settore tribuna, inoltre, saranno distribuiti degli speciali fiocchetti rosa da apporre sui propri abiti per rimarcare l’impegno comune nella lotta al tumore al seno.