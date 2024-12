Inaugurata la nuova area ambulatoriale all'ospedale Angioloni di San Piero in Bagno

Taglio del nastro per la nuova area ambulatoriale nella casa della comunità" al primo piano dell’ospedale Angioloni a San Piero in Bagno. Un reparto adeguatamente riqualificato e riorganizzato, dove hanno sede vari servizi sanitari, oltre al centro prelievi Avis. Le case della comunità" rappresentano un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie territoriali, un luogo cui gli stessi possono rivolgersi durante la giornata. Presenti il sindaco Enrico Spighi e l’assessora alla Crescita educativa e all’Armonia sociale, Carla Para, e per l’Ausl Paola Ceccarelli direttrice del Distretto Sanitario Cesena-Valle Savio, Alessandra Montalti direttrice U.O. Attività Tecniche Forlì-Cesena. Assente per sopraggiunti impegni in Regione il Direttore generale Ausl Romagna, Tiziano Carradori. Hanno assistito all’inaugurazione anche i medici della Medicina generale, oltre a vari operatori socio-sanitari dell’Angioloni.

"Un grande traguardo per la nostra comunità - ha sottolineato il sindaco Spighi - Uno spazio di 435 metri quadrati completamente riqualificato, progettato per essere più accogliente, confortevole e accessibile per pazienti e operatori, con una particolare attenzione dedicata all’infanzia. Grazie ai lavori di riorganizzazione e riqualificazione, ora la struttura offre una nuova sala di attesa, ambienti moderni per i vari servizi socio-sanitari, impianti completamente nuovi, tra cui climatizzazione, illuminazione a Led ad alta efficienza e sistemi di spegnimento automatico per il risparmio energetico. Un investimento di 300mila euro da parte di Ausl Romagna reso possibile grazie ai fondi Pnrr, che ha richiesto sei mesi di lavoro. Il risultato è un luogo all’altezza delle esigenze di tutti. Questo è un passo importante verso una sanità più vicina ai cittadini, con servizi e spazi che accolgono e rispettano chi li vive". In esordio, l’intervento, particolarmente dettagliato, da parte della dottoressa Ceccarelli, che ha relazionato sui vari servizi socio-sanitari nella casa della comunità di San Piero, essenziali per la comunità d’Alto Savio, situata lontano da Cesena.

gi.mo.