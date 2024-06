Incidente con lo scooter, muore 69enne

A Gambettola, schianto al semaforo dell’incrocio Kennedy-Roma fra autocarro e scooter: perde la vita Giuliano Antonelli, 69 anni, pensionato autotrasportatore, residente a Bulgarnò di Cesena, sposato con Loretta, due figli, Matteo e Luca.

Ieri mattina, poco prima delle 10, i residenti che abitano nelle vicinanze dell’incrocio fra le vie Kennedy e Roma, regolato da impianto semaforico, che dista appena 200 metri dal municipio del paese, hanno udito il rumore di uno schianto fra automezzi, subito sono accorsi e la scena che si è presentata davanti a loro è stata quella di un uomo a terra sul marciapiede che perdeva tanto sangue.

E’ stato subito richiesto il soccorso sanitario del 118 ma quando sono giunti sul posto i sanitari si sono subito resi conto che l’uomo non dava più segni di vita, per cui l’ambulanza è ripartita poco dopo così come era arrivata, senza poter fare nulla. Il corpo del poveretto è stato quindi coperto da un lenzuolo bianco e lasciato nello stesso punto dove è finito dopo l’urto.

A perdere la vita è stato Giuliano Antonelli, di 69 anni, residente a Bulgarnò di Cesena, che viaggiava in sella al suo scooter. Oltre allo scooter l’altro mezzo coinvolto nell’incidente è un autocarro di una piccola azienda locale che trasportava legna da ardere.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con alcune pattuglie e con il comandante della locale stazione, luogotenente Gian Luigi Pessina. Dai primi rilievi è apparso evidente che uno dei due automezzi coinvolti non ha rispettato il segnale del semaforo rosso.

Lo scooter dell’uomo è rimasto incastrato nella parte frontale dell’autocarro che poi dopo l’urto si è fermato alcuni metri dopo sulla stessa via Kennedy, mentre il corpo del poveretto è finito sul marciapiede prospiciente.

Dopo i rilievi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati rimossi e posti sotto sequestro e per il trasporto della salma alla camera mortuaria è intervenuto il servizio onoranze funebri Valdinoci di Gambettola.

Giuliano Antonelli era molto conosciuto a Bulgarnò ed anche a Gambettola dove vive il cognato Attilio Magnani.

Lo stesso lo ricorda così: "Eri un cognato speciale Giuliano, sempre calmo e tranquillo, buono d’animo.

Quel terribile incidente ti ha portato via da mia sorella Loretta, ai tuoi figli Matteo e Luca, alle tue nipotine e a tutti noi. Ci mancherai tantissimo"

Parliamo di un tratto di strada davvero maledetto. Va ricordato che nello stesso incrocio stradale di Gambettola tra le vie Kennedy e Roma ci sono stati negli ultimi anni altri due incidenti mortali.

Nel dicembre 1997, allora non c’era ancora il semaforo, perse la vita Tarcisio Andreoli, e nel marzo 2012 con il semaforo, invece, attivo, morì investito da un automezzo pesante Saverio Forlivesi.

Vincenzo D’Altri