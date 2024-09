’Ingegno ad arte’ apre la settimana pedagogica

’Ingegno ad arte’ è il titolo dell’iniziativa organizzata a Cesenatico dall’Asp Rubicone, che culminerà con una festa in programma domenica pomeriggio. Il primo appuntamento è questa sera alle 20.30 al Museo della Marineria, dove il professore Nicola Donti, filosofo ed esperto di comunicazione, parlerà del tema emergente dell’Intelligenza artificiale e di altre innovazioni che influenzeranno le nostre famiglie, concentrandosi su due aspetti principali: l’influenza delle tecnologie digitali sull’educazione e lo sviluppo delle competenze nei giovani. Domani pomeriggio, giovedì, alle 16.30, al Parco il Pettirosso in via Monte Cervino, le "strologhe" porteranno canti e balli, suoni attraverso il teatro di Narrazione con ’Tirindine conti e canti’. Venerdì, sempre alle 16.30, al Parco il Sorriso di via Cantalupo è in programma uno spettacolo straordinario per avventurarsi nel mondo dei burattini dal titolo "L’uomo dei Sogni", a cura della compagnia teatrale ’Il Cerchio Tondo’.

Domenica, alle 14.30, il clou con la festa in via Armellini e nel cortile interno del Museo della Marineria. Sarà un momento dedicato a grandi e piccini, per trascorrere insieme un pomeriggio di spensieratezza e gioco, ma anche per condividere buone prassi e incrementare il dialogo con le famiglie, facendo loro conoscere i servizi del Centro Famiglie e le associazioni del territorio, per sostenere mamme e papà, aiutandoli a scoprire nuovi orizzonti educativi condivisi e possibili.

Ci saranno numerosi stand delle associazioni del territorio, che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e ci saranno laboratori per i bambini sulla figura di Leonardo Da Vinci. Ci sarà uno spazio anche per i più piccini, mentre un ampio spazio al gioco e alla creatività verrà proposto con i ’Giochi in strada’ a cura di Caimercati e dallo Spazio per famiglie dedicato al gioco di costruzione realizzato da Heart4Children in sinergia con il Gruppo Lego. Il Centro per le Famiglie è un servizio pubblico gratuito che accoglie genitori, bambini e ragazzi nella sua sede, mettendo a disposizione quotidianamente i suoi servizi e le sue attività. Una volta all’anno è proprio il Centro Famiglie dell’Asp del Rubicone che scende in piazza per incontrare le famiglie direttamente negli spazi aperti alla cittadinanza. Da diversi anni, infatti, secondo una tradizione ormai consolidata, viene proposta una festa per valorizzare il legame fra il l’ente pubblico e le famiglie, attraverso iniziative culturali, incontri e intrattenimenti.

Giacomo Mascellani