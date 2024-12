’Insieme si cresce’ con RomagnaBanca

RomagnaBanca Credito Cooperativo invita, oggi, alle 17.30, nella sala del teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, le realtà del terzo settore operanti sul territorio all’evento di presentazione della prima edizione di "Insieme si cresce", l’innovativa iniziativa di crowdfunding per la raccolta di fondi a sostegno di associazioni, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, fondazioni, enti religiosi, organizzazioni non profit. Iscrizione gratuita, posti limitati. Tutti coloro che operano nel volontariato, che hanno un’idea per l’ambiente, un progetto sociale, un bisogno per la propria realtà associativa o semplicemente la curiosità di scoprire di cosa si tratta, possono iscriversi su www.romagnabanca.it e partecipare all’evento. Partecipando a "Insieme si cresce" si potrà scoprire come ottenere il contributo di RomagnaBanca e conoscere consulenti e formatori di Ginger Crowdfunding (Ideaginger.it), la piattaforma di crowdfunding con il tasso di successo più alto in Italia. L’organizzazione non profit sarà accompagnata da Ginger Academy per acquisire le competenze pratiche per progettare e lanciare una campagna di raccolta fondi online efficace. Ampio spazio alle domande, condivisione di storie di successo.

e. p.