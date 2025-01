Integrazione e scambi. Tre scuole di arabo e una di lingua bengalese

Tre scuole di lingua araba e una di lingua bengalese: passa anche da questi corsi la strategia di integrazione degli immigrati nel Comune di Cesena. Lo sottolinea l’amministrazione comunale in una nota che mette in risalto il fatto che complessivamente sono iscritti 400 bambine e bambini che settimanalmente partecipano a lezioni coordinate da 37 insegnanti. Si tratta della scuola dell’associazione Annour, ospitata presso l’Istituto superiore ‘Pascal-Comandini’, della scuola che fa capo all’associazione ‘Essalam’ (La pace), che trova sede nelle aule del liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’, della scuola di lingua bengalese dell’associazione giovani del Bangladesh nel plesso ‘Carducci’, e della scuola interculturale del Bangladesh. le realtà, anche grazie al coordinamento del Centro Interculturale e al sostegno dell’Amministrazione comunale, si sono consolidate aprendo un dialogo diretto e continuo con il mondo scolastico cesenate. I corsi sono aperti anche a cittadini italiani che vogliono approfondire la conoscenza di altre lingue.

"La presenza nella nostra città di cittadini nati in altri paesi – commenta l’assessora ai servizi alle persone e alle famiglie Carmelina Labruzzo – e la formazione di realtà associative che creano una connessione tra la cultura occidentale e quella delle terre native ha dato forma sul nostro territorio a uno scambio interculturale che nasce sin dai primi anni di vita e che, in età scolare, si sviluppa parallelamente all’ordinario percorso di studi. Sulla base di questa continuità abbiamo facilitato l’incontro tra i cittadini di madrelingua araba e i dirigenti scolastici rendendo la scuola un luogo di incontro tra culture che facilita l’integrazione degli studenti. La scuola d’arabo Arrahma e l’associazione Essalam, ad esempio, hanno l’obiettivo di insegnare sin dalla giovane età la padronanza della lingua araba e le sue radici comunicative, oltre che culturali e storiche. La scuola, oltre ad insegnare ai ragazzi di seconda generazione, offre ai liceali la possibilità di aderire al corso gratuito per l’apprendimento della lingua araba. Questo scambio consente dunque agli studenti di madrelingua araba che vivono in Italia di non dimenticare la propria lingua e di parlarla, e ai ragazzi di origine italiana che hanno voglia di conoscere e imparare nuove culture e lingue di arricchire il proprio bagaglio culturale".

Nel corso di queste settimane inoltre le quattro scuole presenti in città si preparano insieme all’organizzazione della festa della lingua madre in occasione del 21 febbraio, data in cui si celebra la Giornata internazionale istituita da più di vent’anni dall’Unesco. Amministrazione comunale, Centro Interculturale e comunità di riferimento stanno lavorando in piena sinergia per l’individuazione di un luogo in grado di accogliere tutti e nella definizione del programma di attività.

Il Centro Interculturale è un Servizio del Comune di Cesena gestito da A.S.P. Cesena Valle Savio. È stato aperto nel 1998 per offrire opportunità di incontro, di informazione, di orientamento e di consulenza, in particolare per donne e uomini immigrati, attraverso corsi di italiano svolti nella sede del Centro e nelle sedi di quartiere della città. Per informazioni contattare lo 054720059. Il Centro è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.