La Chase the Sun parla straniero. Metà dei ciclisti in corsa dall’estero

E’ stata un successo la settima edizione della Chase the Sun, la corsa che vede i ciclisti partire da Cesenatico all’alba e arrivare al tramonto nel Tirreno in Toscana. All’evento organizzato da Turbolento Thinkbike, hanno partecipato 250 appassionati delle due ruote a pedale, la maggior parte dei quali, il 52 per cento proviene dall’estero, di cui il 30 per cento dal Regno Unito, mentre gli altri sono arrivati da Canada, Olanda, Belgio, Svizzera, Australia e Austria. Un dato significativo è anche la partecipazione femminile, che ha raggiunto il 24 per cento. La partenza è stata alle 5.25 dal porto di Cesenatico e a rendere ancora più suggestivo il momento è stata l’esibizione del tenore Giuliano Delvecchio, membro del coro polifonico Ad Novas di Cesenatico, che ha intonato "All’alba vincerò", creando un’atmosfera emozionante e solenne per tutti i partecipanti. La Chase the Sun non è una gara, ma la più romantica sfida ciclistica su lunga distanza. È un’avventura in cui si pedala dall’alba al tramonto, immergendosi nella bellezza dei paesaggi italiani. I ciclisti hanno percorso l’affascinante tragitto che li ha condotti da Cesenatico a Tirrenia, vivendo un’esperienza indimenticabile. Su 250 partiti in 240 hanno completato il percorso. La Chase the Sun 2024 ha rappresentato anche un’importante occasione di aggregazione e sportività, grazie alla coesione dei partecipanti, ai volontari e alle autorità che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. È già fissata la data della prossima edizione, che è in calendario il 21 giugno 2025 sempre con partenza da Cesenatico.

g. m.