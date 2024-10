La ferita Bolkestein resta aperta. Gare, il nodo degli indennizzi

La campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna in riviera ieri ha vissuto uno dei momenti cruciali e più interessanti. La candidata presidente del centro destra Elena Ugolini ha infatti incontrato i bagnini nella sala convegni della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. È stato un appuntamento atteso, alla luce del fatto che due anni fa per la campagna elettorale delle elezioni nazionali, il principale partito della coalizione che poi è andata al governo ed in generale tutte le forze politiche di centro destra, si erano espresse per una politica a difesa dei balneari dalla direttiva Bolkestein che prevede di mettere a bando le concessioni sul demanio marittimo, appoggiando la richiesta sui diritti delle aziende degli attuali concessionari. La posizione dell’Unione Europea, le sentenze del Consiglio di Stato e le dichiarazioni dello presidente della Repubblica, hanno fatto poi capire che dalla Bolkestein non si scappa. A quel punto i balneari hanno chiesto di poter avere dei bandi che tenessero in considerazione il fatto che le loro attività si svolgono sì su di un bene pubblico, ma le strutture e le aziende le hanno costruite loro. A metà settembre è stato pubblicato un decreto legge su questa materia, che fra due settimane, a metà novembre, trascorsi 60 giorni diventerà legge. In tale documento non sono previsti indennizzi agli attuali concessionari, ma soltanto il riconoscimento degli investimenti effettuati e non ammortizzati negli ultimi cinque anni. Tale riconoscimento lo deve versare l’eventuale nuovo concessionario subentrante, il quale ha tuttavia l’obbligo di dare subito soltanto il 20 per cento e successivamente la restante somma; tuttavia se il nuovo concessionario non paga il restante 80 per cento al vecchio concessionario, quest’ultimo non rientra nella disponibilità dello stabilimento balneare. Insomma, è un altro pastrocchio all’italiana ed è evidente che ci sono tanti punti da chiarire in questo decreto legge sulle concessioni demaniali. Fra pochi giorni finirà anche questa campagna elettorale per le elezioni regionali e staremo a vedere se le promesse fatte da tutte le forze politiche, saranno mantenute.

Giacomo Mascellani