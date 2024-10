La festa dei trent’anni di Reciproca. Una mutua da centomila soci

La sala del consiglio comunale di Cesena è stata teatro ieri mattina delle celebrazioni per il trentesimo anniversario di fondazione di Reciproca, società di mutuo soccorso nata nel 1994, che raccoglie più di seimila aderenti in Romagna tra privati e dipendenti di cooperative e circa centomila tra Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Lazio e altre regioni.

Reciproca offre assistenza sanitaria integrativa, è una no profit e vanta un volume di attività di 15 milioni di euro.

Per l’occasione Reciproca ha premiato quattro soci storici e congiuntamente ha donato diecimila euro al Comune di Cesena da destinare agli alluvionati del maggio 2023, i quali si aggiungono ai 20mila che Reciproca ha già messo a disposizione lo scorso anno nella raccolta promossa da Legacoop. I soci premiati sono stati Alberto Ruffilli, Roberta Zita, Marta Torri e Valdes Onofri.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ("impiegheremo la donazione di Reciproca per nuove dotazioni strumentali nella sede della Protezione civile"), il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, Valdes Onofri, vicepresidente di Reciproca, Miryam Aiello, direttrice di Reciproca, Antonio Chelli presidente Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso ("durante il covid abbiamo azzerato l’avanzo di gestione per assistere le le persone colpite dal virus e i loro familiari: le società di mutuo soccorso non sono reperti storici, ma sono una risorsa del presente"), e Franca Guglieminetti presidente di Reciproca eletta a maggio.

La cerimonia si è conclusa con la consegna dell’assegno di diecimila euro al sindaco Lattuca.