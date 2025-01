La Futsal riabbraccia Jamicic, oggi il Pordenone

Antonio Jamicic, 28 anni, è di nuovo un giocatore della Futsal Cesena. Il fortissimo laterale offensivo croato per la terza volta, dall’estate 2021, approda in riva al Savio. L’operazione per il suo trasferimento (accordo fino a giugno prossimo) era iniziata una ventina di giorni fa. Jamicic non ha mai dimenticato la Futsal Cesena e il mister Osimani, aveva lasciato infatti la Romagna lo scorso maggio dopo esservi approdato per la seconda volta nel gennaio precedente (13 reti in altrettante partite, tre assist) risultando decisivo nella permanenza in A2 Elite. I motivi del secondo divorzio tra il croato e la Futsal erano stati personali, ora in questo ritorno ha portato in Romagna anche la famiglia. Si spera che possa essere già in panchina oggi pomeriggio alle 15, quando i bianconeri, che hanno ottenuto 11 punti nelle ultime sei gare e privi dell’argentino Fernandez, sfideranno al PalaPaganelli l’ostico Pordenone, settimo in classifica a 22 punti, nove lunghezze in più dei romagnoli al momento fuori dalla zona rossa ma i playout distano solo tre punti.

I bianconeri comunque sono in crescita, in fiducia e il ritorno di Jamicic è un colpaccio; in questi mesi lontano dalla Futsal l’atleta ha militato in una formazione della serie C croata. Il Pordenone è squadra che non ha mai pareggiato, 6 vittorie e altrettante sconfitte, ed è reduce da due vittorie consecutive contro Rovereto (prossimo avversario della Futsal Cesena) e Olimpia Verona.

Il tecnico Roberto Osimani, dopo la sosta nataliza, riprende il cammino con grande fiducia, l’arrivo poi di un giocatore nel quale crede tantissimo come il croato rappresenta un asso nella manica: "Siamo riusciti a dare continuità ai risultati dell’ultimo periodo, oggi giocheremo contro il Pordenone che lo scorso anno ha raggiunto i play-off, si tratta di una squadra molto qualitativa e organizzata".