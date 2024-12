La lirica si fonde col rock. Al Bonci una ’pazza’ opera

Il calendario Ert 2024 del teatro Bonci si chiude in maniera scoppiettante domani alle 16, quando sarà di scena la Compagnia spagnola Yllana con uno spettacolo che ha riscosso entusiastici consensi in varie Paesi del mondo. Si intitola "Opera Locos - International comic opera show" ed è valso a Yllana il premio Max 2019 come miglior spettacolo musicale per il teatro. I cinque protagonisti sono valenti voci liriche: la soprano María Rey-Joly, il mezzo soprano María Maciá, il tenore Antonio Comas, il controtenore Alberto Frías e il baritono Enrique Sánchez-Ramos ma, come si evince dal titolo, la performance è dichiaratamente dissacrante, oltremodo spassosa e surreale. Il che forse, farà sorridere benevolmente i melomani e potrà rappresentare uno strumento per avvicinare i neofiti al melodramma.

La fiction vuole che cinque tra i più famosi cantanti lirici del mondo siano chiamati a dare vita ad un evento di grande portata interpretando le più famose arie d’opera, ma l’ego smisurato di ciascuno di loro trasformerà la kermesse in una buffa sarabanda, dove la Carmen di Bizet e il Flauto Magico di Mozart, il Figaro del Barbiere di Siviglia da Rossini o l’Aria del Nessun dorma di Puccini vireranno verso brani pop e rock come I will always love you di Whitney Houston. Scene, costumi e trucco rimandano al fumetto e al burlesque. David Ottone, direttore artistico dello spettacolo, l’opera lirica resta una delle arti sceniche meno contaminate dalla modernità, per questo non è per un pubblico eterogeneo. Perché l’avete presa simpaticamente di mira?

"Da molti anni Yllana, fondata nel 1991, è impegnata nella ricerca sul teatro gestuale e sulla sua capacità di fondersi con diverse discipline artistiche. L’opera ci è sembrata un argomento poco trattato nel mondo della clownerie. Ci è sembrato che la fusione del teatro gestuale-clown con il mondo dell’opera potesse diventare uno spettacolo internazionale, che avvicinasse l’opera al grande pubblico, pur mantenendo un grande rigore artistico ed esecutivo".

Come possono musiche rock e pop insinuarsi in un’aria del melodramma?

"In effetti, innumerevoli riferimenti e influenze dell’opera e della musica classica in generale si ritrovano nella musica pop-rock. Una parte del nostro spettacolo gioca con questi riferimenti in modo molto originale, combinando classico e moderno, con grande stupore e piacere del pubblico, così, quando si presenta il pop in un’aria melodrammatica,risulta organica e sorprendente allo stesso tempo".

Ci fa qualche esempio?

"Le nostre voci liriche interpretano brani jazz, il musical, brani del repertorio pop, canzoni di Frank Sinatra, Freddie Mercury, i Beatles, Mika, Whitney Houston, Céline Dion; rendono omaggio al cinema muto con ‘Luci della ribalta’ di Chaplin, Una notte all’opera dei fratelli Marx, ma anche al circo, al music-hall".

Come artisti cosa vi restituisce l’interazione col pubblico che invitate a unirsi a cantare con voi?

"Il coinvolgimento del pubblico è uno dei tratti distintivi della nostra compagnia. Ci piace sentirlo e renderlo partecipe della nostra storia. Nel corso dello spettacolo la finzione scenica vuole che il baritono tenga una masterclass ad un allievo: quello é uno dei punti forti dello show. E la partecipazione del pubblico è tale da cantare insieme all’allievo. E’ sorprendente vedere quante persone conoscano e cantino tutta una serie di melodie del mondo dell’opera, e questo è successo e succede in tutto il mondo, dal Brasile, a Londra, dalla Corea alla Norvegia". Yllana, in 31 anni, ha prodotto 37 show, tra cui: Muu!, 666, PaGAGnini, Brokers, The Hole, Chefs, The Primitals, Ben-Hur e Gag Movie, rappresentati in 50 paesi con oltre sette milioni di spettatori. Yllana ha ricevuto prestigiosi premi, come il Max Prize per Zoo e Avenue Q. Ha collaborato con compagnie internazionali come Mayumana, Ye-Gam e Arturo Brachetti.