La Notte del Liscio fa il pieno all’Arena Rubicone di Gatteo Mare

Grande successo a Gatteo Mare, nonostante il vento e dieci minuti di pioggerellina, per la 10° edizione della "Notte del Liscio" all’Arena Lido Rubicone con Moreno il Biondo e la sua orchestra "Grande Evento" aperta da Giordano Sangiorgi presidente della società Materiali Musicali con i saluti istituzionali del sindaco Roberto Pari. Decima edizione perchè iniziò con il numero zero ideata nel 2015 da Moreno il Biondo, dall’imprenditore musicale Giordano Sangiorgi e dall’ex sindaco Gianluca Vincenzi. Una serata che ha preceduto la "Settimana del liscio", che segna gli ultimi cinque appuntamenti musicali dei 240 spettacoli dell’estate di Gatteo Mare fino a giovedì prossimo. Sul palco dell’Arena Rubicone, il direttore artistico Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento hanno dato vita a un concerto-evento emozionante, con ospiti David Rhodes, chitarrista e arrangiatore di Peter Gabriel, oltre che di Kate Bush e Franco Battiato e il collettivo internazionale degli E-Wired Empath. Alla serata hanno partecipato anche le scuole di ballo romagnole Nirea Danze e le Sirene Danzanti con l’omaggio ai 70 anni di "Romagna mia". Ha detto Moreno il Biondo: "Tra tradizione e contaminazioni, la serata ha voluto elevare e fare crescere la musica romagnola, il Liscio, dal 2023 candidato dalla Regione Emilia-Romagna a Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Una serata importante perchè il 2024 segna il 70° di Romagna Mia, la canzone regina del liscio romagnolo che ha venduto circa otto milioni di dischi, suonata e cantata in 135 nazioni e celebrata anche all’ultimo festival di Sanremo". Ha concluso David Rhodes: "E’ stata una serata molto divertente, è stato un piacere suonare qua. E’ la prima volta che vengo a Gatteo Mare. Non conoscevo il liscio e per me è stata una cosa tutta nuova. Ho fatto nella mia carriera una quarantina di concerti in Italia ma mai nessuno in Romagna e questa è stata la prima volta. Ho incontrato un pubblico molto amichevole questa sera in una situazione positiva e bella che non dimenticherò. Poi a Gatteo Mare ho assaggiato per la prima volta delle pietanze buonissime e poi il vostro vino romagnolo che è eccezionale".