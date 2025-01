La Nuova Virtus è pronta a rilanciare. Gennaio sarà lo spartiacque della stagione

Archiviato il Natale durante il quale le atlete della Nuova Virtus Cesena hanno potuto festeggiare insieme alle proprie famiglie lontano dai canestri, dal 28 dicembre il roster agli ordini di coach Chiadini e del vice Andreoli è tornato a riunirsi nelle palestre di San Giorgio e Palaippo con sedute mattutine di tiro e preparazione fisica prima di un nuovo rompete le righe arrivato in occasione di San Silvestro, che comunque anche in questo caso è stata di breve durata: giusto il tempo di un brindisi ed ecco che da oggi si tornerà di nuovo - e definitivamente - a fare sul serio, anche perché il tempo per rilassarsi non è certo ancora arrivato, anzi.

Con la ripresa delle ostilità, il torneo di serie B entrerà infatti nella sua fase cruciale. Volendo pensare ai primi bilanci dell’anno, il club valuta positivamente il percorso fin qui svolto dalla squadra: "La prima fase di campionato ampiamente soddisfacente - si legge nella nota diffusa dal sodalizio virtussino - non deve però far calare la concentrazione in vista degli incontri di gennaio che potrebbero essere lo spartiacque della stagione. Il gruppo, compatto e molto unito, nelle ultime uscite si è dimostrato in crescita, grazie anche a giovani sempre più integrate che si stanno ritagliando spazi importanti e a un assetto di gioco che sta iniziando a mostrare la propria identità".

Da oggi dunque la truppa bianconera riprenderà gli allenamenti, forte del terzo posto in classifica a 18 punti, seppur in coabitazione con Magika Castel San Pietro, un risultato esaltante ma che non accontenta. La prima palla a due ufficiale del 2025 è in programma per il 12 gennaio, quando il campionato riprenderà con un turno casalingo contro Fbk Fiore Basket Valdarda (che insegue le romagnole con 16 in cassaforte).

Sarà l’occasione per tornare a chiamare a raccolta i tifosi cesenati, che fino ad ora hanno fatto sentire e valere la loro presenza, a dimostrazione di un attaccamento importante verso il mondo della palla a spicchi cittadino, in questo caso in versione in rosa. D’altra parte la storica cestistica di questo territorio insegna che accendere la miccia dell’entusiasmo è facile, soprattutto quando arrivano risultati di rilievo a rendere saporito il piatto.

L’interesse, entrando nello specifico, è rivolto sia alla prima squadra, ai vertici della Serie B, che al settore giovanile, vera miniera d’oro in previsione futura e dove i risultati fin qui ottenuti coi gruppi Under 1917 stanno proiettando la Nuova Virtus verso i piani alti a livello regionale. Chiudono il cerchio Under 151413 e il settore minibasket che vantano numeri in aumento e belle iniziative e collaborazioni già in cantiere per il 2025.