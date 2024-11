La Primavera sfida la Roma in trasferta

L’ avversario è in striscia negativa da due giornate, ma più in generale la Roma, dopo quattro vittorie nelle prime quattro giornate, sembra avere perso sicurezza e curiosamente questo è successo dopo che i ragazzi in giallorosso hanno vinto il derby con la Lazio. Da parte sua il Cesena di Nicola Campedelli arriva da un pareggio in campionato che qualche amarezza l’ha lasciata e un successo in Coppa Italia in un match, quello col Pisa, infarcito di gol ed emozioni. Mercoledì contro il Pisa sono scesi in campo molti di quelli che in campionato trovano meno spazio ma oggi molto probabilmente si tornerà alla formazione tipo, quella che prevede la difesa a tre, quattro centrocampisti con Castorri dietro agli attaccanti che dovrebbero essere Coveri e Perini. Proprio i due attaccanti sono fra quelli che si stanno mettendo maggiormente in mostra, autori entrambi di quattro reti, finora si integrano bene fra loro, viste le differenti caratteristiche fisiche e tecniche. Detto questo, va aggiunto il fatto che Campdelli deve trovare modo di allargare il numero dei suoi ragazzi che sono capaci di andare in gol. Fino ad oggi, oltre ai già citati Coveri e Perini, hanno messo a segno due reti Tosku, quelle che hanno fruttato l’unica vittoria finora conquistata, poi chiudono la lista dei marcatori Castorri e Pitti con una rete a testa. Alla vigilia Gianluca Falsini, tecnico della Roma ha definito la squadra di Campedelli cosi: "È una squadra ben costruita ed esperta, ha un gioco ben riconoscibile". Fischio d’inizio, oggi, alle 15, sul campo Agostino Di Bartolomei del centro sportivo di Trigoria. A dirigere l’incontro Dario Madonia della sezione di Palermo. Per tutti gli appassionati di calcio giovanile che non possono recarsi a Roma è possibile seguire la gara sul canale Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Roberto Daltri