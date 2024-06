La spunta Us Torri, spettacolo al Minipalazzetto

È finita con il successo di Us Torri la settimana dedicata alle finali nazionali femminili under 14 che si sono svolte a Cesena. La squadra veneta si è laureata campione d’Italia di categoria dopo aver battuto 3-1 nella finale andata in scena domenica al Minipalazzetto il Volley Academy Volpiano in una gara molto combattuta e resa ancora più adrenalinica da una straordinaria cornice di pubblico impreziosita anche da tutti i collaboratori del comitato organizzatore, dai ragazzi che hanno aiutato e supportato, dalla delegazione arbitrale e naturalmente dai tifosi di entrambe le squadre, ai quali si sono unite molte compagini partecipanti all’evento, che prima di lasciare la Romagna per fare rientro a casa, hanno voluto godersi fino in fondo lo spirito della manifestazione, assistendo anche alla finale. Riguardo al match che ha messo in palio il titolo tricolore, in campo è stata ‘battaglia’, con Torri andata in vantaggio 2-0 (25-21 e 25-18), prima di veder rientrare in partita le avversarie, capaci di accorciare le distanze nel terzo set (25-17). Nell’ultimo parziale, il confronto è stato ancora più serrato, ma Torri ha chiuso 25-20, conquistando sia la partita che il torneo. Grande festa ovviamente tra il popolo ‘verde’ che ha affollato il Minipalazzetto, peraltro a pochi metri di distanza dalla delegazione colorata di giallo di Volpiano. Entrambe le tifoserie hanno incarnato al meglio lo spirito col quale si organizzano eventi di questo genere e che non è certamente quello di acerbare gli animi, quanto piuttosto di favorire la cultura del rispetto e della sportività, dentro e fuori dal campo. A 14 anni la passione è tanta e i sogni volano. Magari tra chi ha partecipato alle finali ci sarà anche chi diventerà una campionessa, ma in ogni caso ci sono tutti i presupposti per far sì che tutte le atlete scese in campo – o rimaste in panchina – diventino anche grandi donne. Questo stesso tipo di approccio ha caratterizzato la partecipazione dei tanti cesenati che hanno fatto la loro parte durante la settimana di gare: dagli studenti coinvolti nelle attività di supporto, fino a Legambiente, che ha sensibilizzato le giovani protagoniste sul tema del rispetto e della tutela del pianeta. Questione particolarmente attuale a Cesena, città che avrebbe dovuto ospitare l’evento già lo scorso anno, poi cancellato all’ultimo momento a causa degli enormi danni causati dall’alluvione del 16 maggio, che non aveva risparmiato nemmeno il Carisport, ancora inagibile a causa dei danni. Tornando alla pallavolo giocata, nella finale per il terzo e quarto posto, Pro Patria Milano ha invece battuto 3-1 Volley Brianza Est con i parziali di 25-18, 20-25, 25-13, 25-18. Sul sito della federvolley dedicato alle finali under 14 è disponibile il resoconto di tutte le gare, con risultati e gallery fotografiche.