La stampa tedesca e polacca a bordo di ’Cesenatico in vela’

Adac Federalberghi e il Circolo Vela Cesenatico, hanno dato vita ad un importante progetto con il patrocinio di Apt Servizi Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico. Sei giornalisti da Germania e Polonia sono sbarcati per "Cesenatico in Vela", una regata turistica alla scoperta delle tradizioni e dell’identità del borgo marinaro. Da oggi a domenica Cesenatico accoglie i cronisti dei quotidiani dell’area di Brema Weser Kurier (92.856 copie) e della Baviera, Abendzeitung München (34.493 copie). Ci sarà la redattrice di tre riviste di gastronomia, sempre dell’area bavarese, che sono Meine Familie & Ich (numero uno in Germania con 178.947 copie vendute e 678.915 lettori), il mensile Mein Buffet (35.949 copie), e il bimestrale Lisa Kochen & Backen (71.708 copie). Con loro anche la freelance dei quotidiani dell’area di Berlino, Berliner Zeitung e Berliner Kurier, rispettivamente 79mila e 55mila copie, ed il reporter del quotidiano delle regioni del Baden-Württemberg e Renania-Palatinato, Wochenblatt-Reporter (6.234.615 visite mensili e 14.216.723 page impressions mensili), e della rivista Hotelmagazin. Parteciperà all’evento anche il redattore di Forbes Polonia che ha una tiratura di 24.290 copie. Oggi i giornalisti saranno accompagnati lungo il porto canale, il Mercato ittico comunale, il museo della cooperativa Casa del Pescatore, il tunnel delle reti e incontreranno un maestro d’ascia. Gli stessi pescatori prepareranno un pranzo a base di specialità marinare sulla banchina del porto canale. Nel primo pomeriggio la comitiva raggiungerà il porto turistico di Onda Marina, per poi iniziare una regata a cura del Circolo Vela Cesenatico.

g.m.