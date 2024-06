La storia della B passa da Cesena. Ecco chi è entrato negli annali

Il Cesena è tornato in serie B dopo 6 anni di assenza, in verità nella stagione 2017-2018 sul campo la squadra di Castori (subentrato a Camplone) si era salvato, poi il fallimento societario e si è ricominciato dalla serie D. Al momento sono 92 le edizioni del campionato cadetto iniziato nel ’29-’30, complessivamente 143 le società che vi hanno preso parte, Atalanta e Genoa lo hanno vinto più di tutti, 6 volte a testa.

Il Cesena come frequentazione è in diciassettesima posizione insieme a Cremonese e Messina con 32 partecipazioni. In tale particolare classifica in testa il Brescia 65, poi per restare alle prime cinque Verona 53, Modena 52, Bari 48, Palermo 46.

Il campionato per 50 volte è stato disputato a 20 squadre (formula attuale), per 16 a 18, due volte a 21, una volta rispettivamente a 16, 17, 19 e 24.

I bianconeri per la prima volta sono andati in B nella stagione 1967-68 vincendo la C allenati da Cesare Meucci.

Il tecnico che si è aggiudicato più di tutti la serie B è stato il compianto Gigi Simoni che ha ottenuto sette promozioni in A: due con il Genoa, due con il Pisa, una con Cremonese, Brescia e Ancona.

Il principale marcatore della serie B è stato Stefan Schwoch con 135 reti (380 presenze) realizzate tra il 1996 e il 2008, al secondo posto Daniele Cacia con 134 gol (345 presenze) 3 delle quali realizzate nel Cesena stagione 2017-2018 collezionando 16 presenze, al terzo posto Andrea Caracciolo 132 in 283 presenze.

Nei primi cinque giocatori che hanno giocato più di tutti in B due hanno militato anche nel Cesena.

Al primo posto infatti Gigi Cagni con 485 presenze ottenute con Brescia e Sambenedettese poi Jury Tamburini con 418, delle quali 20 nel Cesena dove è cresciuto nel vivaio, in terza posizione Daniele Di Donato 413, quarto Simone Rizzato e quinto Francesco Renzetti a quota 405 delle quali 101 ottenute vestendo la maglia del Cesena.