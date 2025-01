Laboratori nelle scuole contro le violenze

’Cesena città globale’, il progetto comunale pensato per promuovere tra le giovani generazioni un approccio globale alle sfide della contemporaneità è partito nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Cesena alla presenza dell’assessora alla scuola Elena Baredi. Lo scopo è di fornire a tutti gli studentgli strumenti per praticare la cittadinanza attiva contribuendo a migliorare la loro esperienza all’interno della comunità di appartenenza e della società contemporanea in continua evoluzione.

L’avvio delle attività è avvenuto, a cura del Centro Pace di Cesena- I laboratori sono tre di due ore ciascuno su cittadinanza globale, cultura della pace e della non violenza (durante questo laboratorio ci si soffermerà sui concetti di pace e guerra analizzando i principali conflitti in corso in Europa e nel mondo); pace e guerra nella vita di tutti i giorni, discriminazioni, bullismo e violenza di genere.