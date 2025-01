Ladri colpiscono il Sottomarinogiallo

Ladri all’opera a Savignano sul Rubicone all’osteria Sottomarinogiallo che nella notte di San Silvestro era chiuso dai gestori Alessandro Foschi e Monica Dalmo. Hanno spaccato la vetrata della porta di ingresso, sono entrati e hanno portato via dal cassetto del registratore di cassa meno di 50 euro in monete, in quanto ormai nessun titolare di un esercizio pubblico lascia soldi nei cassettini e comunque li lascia aperti con un po’ di spiccioli. I gestori sono stati avvertiti ieri mattina e quando sono arrivati c’erano già sul posto i carabinieri, avvertiti da qualche passante. La vetrata, alta quattro metri, è stata ridotta in mille pezzettini di vetro e per spaccarla i vandali hanno usato il chiusino di un tombino di scolo dell’acqua piovana. Rotte anche tutte le guarnizioni per cui il danno ammonta ad alcune migliaia di euro, coperto da assicurazione. Il locale da oggi sarà comunque aperto mezzogiorno e sera, in attesa che venga collocato un nuovo vetro e rimesse a posto le guarnizioni. Per riparare i clienti dal freddo è stato collocato un pannello di legno compensato.

Il Sottomarinogiallo è stato aperto 22 anni fa e questo è stato il primo furto, anche se altre volte i ladri avevano tentato di aprire la porta, senza riuscirci. Il Sottomarinogiallo è un locale sempre più frequentato, anche dai turisti estivi in Riviera, che propone essenzialmente i piatti tipici romagnoli. L’osteria è dedicata al gruppo musicale inglese dei Beatles, aprì i battenti nel dicembre 2002 sulle ceneri di una vecchia ferramenta, che era chiusa e inattiva da dieci anni, ed è uno dei locali più caratteristici di Savignano, gestita appunto da Alessandro Foschi e Monica Dalmo. Lei si occupa della cucina e lui, sommelier, del servizio ai tavoli e pubbliche relazioni. Un tempo quel luogo apparteneva alla chiesa e faceva parte del complesso del convento di San Sebastiano. Tanti sono stati i concerti musicali organizzati in questi anni soprattutto con artisti americani. Il Sottomarinogiallo è anche punto di ritrovo di associazioni culturali e sportive.