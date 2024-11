L’Angelini Cesena vola. Quarto successo di fila

Quattro su quattro, poker di vittorie, punteggio pieno, primo posto in solitaria in vetta alla classifica sempre più consolidato e orizzonte luminosissimo. L’Elettromeccanica Angelini Cesena si gode il corroborante inizio di stagione nel campionato di serie B1 femminile impreziosito da un altro ampio successo, quello ottenuto domenica pomeriggio sul campo amico del Minipalazzetto contro Teramo (25-22, 25-20, 25-10). Il 3-0 rifilato alle abruzzesi è stato frutto di una prova nella quale Cesena ha gestito l’inerzia senza troppi patemi, permettendo così a coach Lucchi di far ruotare tutte le giocatrici a sua disposizione.

La partita. Nel primo set si gioca punto a punto, con piccoli strappi da una parte e dall’altra. Teramo parte determinata (14-17), ma Pinali dal servizio rimette a posto le cose (17-17). Melandri rilancia dalla prima linea a colpi di muri e di fast, Vecchi difende bene anche a una mano e ancora Pinali chiude i conti con una diagonale di potenza per il 25-22. Nel secondo parziale la mattatrice è Benazzi, scatenata in parallela e altrettanto al servizio: è lei a spaccare il set in due, con Teramo che perde il contatto (19-11) senza più riuscire a riavvicianrsi. A quel punto Lucchi inserisce la diagonale Guardigli (palleggiatrice del vivaio bianconero classe 2008) – Pasini: l’opposto piazza con intelligenza il punto che vale il 22-17, di fatto chiudendo i conti. Nell’ultimo set Cesena in effetti è ormai lanciata verso l’obiettivo mentre Teramo è sempre più opaca: finisce con Melandri che firma il 25-10 col MiniPalazzetto in piedi ad applaudire la capolista. Tra i singoli, la miglior realizzatrice è stata Benazzi (14 punti di cui 2 ace), seguita da Vecchi (13 punti di cui 1 ace, 3 muri e il 73% di positività in ricezione). Ottimo anche il rendimento di Caniato che ha attaccato con l’80% di positività, segnando 5 punti.

L’Elettromeccanica Angelini Cesena mantiene così il primo posto in classifica con 12 punti, a +3 da Bologna, Riccione e Vicenza. Sabato 9 novembre le bianconere saranno impegnate a Ravenna, penultima con 3 punti.