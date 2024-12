Le fotografie di Luca Piras in mostra all’ex Bar Cristina

Non perde tempo Lorenzo Kruger, noto musicista che ha deposto momentaneamente strumenti e voce per dedicarsi alle esposizioni di pittura, grafica e foto nella galleria d’arte da lui predisposta e inaugurata nell’ex Bar Cristina nell’angolo tra via Cavallotti e via Manfredi. "Sono alla ricerca di chi fa arte vera, anche se non sono artisti necessariamente molto conosciuti o sulla cresta dell’onda", chiarisce Kruger richiamando l’attenzione sulle immagini del fotografo cesenate Luca Piras. Fotografo di moda, con una vena ambientalista, almeno a giudicare dalla mostra che verrà inaugurata sabato 21 dicembre alle 17 e che s’intitola "Fiume". E’ un artista dalla "sensibilità notevole che non ha trovato ancora una giusta valorizzazione" dice di lui il neo gallerista Kruger evidenziando che Piras, tra l’altro, forma con la moglie Odette, titolare di un noto negozio di moda in centro, una coppia creativa che si dedica a progetti artistici nel cuore della città. Nel suo curriculum figurano importanti impegni formativi ed una frequentazione da allievo a maestro con il grande Guido Guidi. La mostra che si apre sabato segna l’esordio di Piras come espositore. Nelle immagini in mostra scorre una natura fluviale (foto scattate lungo un corso d’acqua a San Benedetto in Alpe), dove il fotografo ha calato immagini di moda che a quell’essenza fluviale fanno riferimento.

