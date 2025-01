Le ‘Wet Leg’ alla Rocca. Band rivelazione del brit rock

La rassegna musicale ‘Acieloaperto 2025’ annuncia la quarta data del cartellone estivo con il gruppo inglese ‘Wet Leg’ in programma mercoledì 16 luglio 2025, alla Rocca Malatestiana di Cesena. Sarà l’unico concerto in Emilia-Romagna della band definita "rivelazione del rock britannico di questo decennio". In scaletta per il festival i Meute mercoledì 9 luglio alla Rocca Malatestiana, Wolfmother e Dirty Honey di giovedì 10 luglio, sempre a Cesena, e i Franz Ferdinand, attesi sul palco di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli venerdì 29 agosto.

Le Wet Leg sono le trentenni Rhian Teasdale e Hester Chambers, amiche dai tempi del college frequentato sull’Isola di Wight. Nel giugno 2021 pubblicano ‘Chaise Longue’, il loro singolo di debutto: la sua arguzia asciutta, le strizzate d’occhio a Mean Girls e il ritmo indie-disco incalzante lo hanno trasformato in una hit in piena regola. L’anno successivo esce il loro primo album eponimo, un classico istantaneo che scava gli strati della band per rivelarne il cuore intelligente e oscuro.