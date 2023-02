Licei ancora i più scelti Il Righi perde una prima

di Francesca Siroli Siamo alle solite: è un testa tra i licei scientifici ‘Righi’ e classico ‘Monti’ nella scelta delle future matricole, ma il Righi per la prima volta dopo tanti anni retrocede. Si sono chiuse il 30 gennaio le iscrizioni sulla piattaforma web del Ministero dell’Istruzione da parte degli studenti di terza media, per le scuole è tempo di bilanci. In leggero calo figura lo Scientifico, che l’anno venturo conterà una prima in meno. "Gli iscritti sono complessivamente 328 e si prevedono 12 nuove classi prime a Cesena e una a Bagno di Romagna, previsione da confermare in base all’organico", informa la dirigente Lorenza Prati. Si tratta di una piccola battuta d’arresto, la perdita di una prima classe, che potrebbe anche spiegarsi con il decremento demografico, non certo con il calo dell’appeal di un istituto che resta altissimo e continua a godere di ottima reputazione. Cresce, anche se di poco, il liceo classico ‘Monti’: 320 gli esordienti nell’anno scolastico 202324. Si fa sentire anche in città la crisi del classico tradizionale, con una flessione di chi decide di studiare greco e latino. In Emilia-Romagna è stato scelto solo da tre ragazzi su cento, il dato più basso in tutta Italia. Scende di poco...