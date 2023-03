L’idea contro lo spreco "Con la saving food non ci si vergogna a portare via gli avanzi"

di Annamaria Senni

Scegli il menù, mangi quello che ti va, e il resto lo porti a casa. Al ristorante c’è ancora una certa esitazione da parte dei clienti nel richiedere la ‘doggy bag’ o ‘family bag’, ossia la confezione con il cibo avanzato da portare via senza che vada buttato. In Europa lo fanno in media quattro persone su dieci, mentre negli Usa la percentuale sale al 74% dei clienti dei ristoranti, cala al 61% in Cina e al 37% nel Regno Unito. Nei ristoranti americani il ‘sacchetto degli avanzi’ viene proposto dagli stessi camerieri, in Francia è normale, mentre in Italia c’è ancora chi si vergogna. L’idea per superare le remore dei clienti è venuta ai titolari del ristorante ‘La Cherna’, di fianco al supermercato Eccomi in via Giordano Bruno a Cesena, una tipologia di locale che offre principalmente carne, come la tagliata di scottona, la costata tomowack, la fiorentina con il filetto e la battuta al coltello.

Un ristorante che offre 110 coperti e presto raddoppierà. È prevista infatti l’apertura il prossimo 8 aprile di un secondo locale a Cesenatico. "Abbiamo pensato a un modo per ridurre lo spreco alimentare – dice Andrea Pantanella direttore del ristorante ‘La Chèrna’ e dell’alimentari ‘Eccomi’ – e abbiamo deciso di far trovare sui tavoli del ristorante una scatola che funga da cestino per il pane, ma che una volta terminata la cena verrà utilizzata per il riuso del cibo che non viene consumato a tavola. La particolarità è che a fine serata, una volta che il cliente viene alla cassa per pagare, chiediamo di pesare lo ‘scarto’ (ossia il cibo che viene portato a casa e che non è stato mangiato a tavola) e creiamo così un report semestrale sui chili di cibo non sprecato, un report informativo dove elenchiamo tutto quello che fondamentalmente non è stato buttato ma è stato portato via dai clienti, è un incentivo attraverso la presenza di questa scatola, che abbiamo chiamato ‘saving food’, contro lo spreco".

Un’iniziativa semplice partita giovedì scorso e molto apprezzata dai clienti del ristorante ‘La Chèrna’, aperto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato. Giovedì scorso, nella prima serata di utilizzo delle ’saving food’, sono state riempite con il cibo avanzato una ventina di scatole, poi portate a casa dai clienti. Un’ottima partenza per combattere lo spreco di cibo purtroppo estremamente diffuso. Se è vero infatti che ogni famiglia italiana butta in media 200 grammi di cibo a settimana e in Emilia Romagna vengono sprecati 750 kg di cibo a persona in un anno, è altrettanto vero che anche nei ristoranti lo spreco di cibo è notevole, proprio perché ancora in tanti (troppi) si vergognano a chiedere la doggy bag o saving food.

Ma dato che il cibo non è un bene destinato allo sperpero, il modo per evitare lo spreco è semplice: bisognerebbe guardare più alla sostanza che alla forma. E se sul tavolo, dopo una cena al ristorante, avanzano tagliatelle al ragù, spaghetti alla carbonara, fiorentina o scottona, basta chiedere al cameriere se si possono portare via. Una richiesta che sarà sicuramente apprezzata e che permetterà tra l’altro di non perdere tempo ai fornelli il giorno seguente.