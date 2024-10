"L’incrocio è pericoloso". La rivolta delle mamme

Le mamme degli alunni dell’Istituto comprensivo di Gambettola (scuola media I. Nievo) chiedono più sicurezza stradale per i loro figli. I ragazzi tutte le mattine quando vanno a scuola debbono attraversare un brutto incrocio, quello di via Kennedy, via Roma, via Consolata, via Verdi dove in passato ci sono stati ben tre incidenti mortali. "Ogni mattina dobbiamo farci il segno della croce – scrive una mamma sul social – e pregare che non succeda nulla a nessuno dei ragazzi. Io non so a chi spetti la responsabilità sulla sicurezza stradale pubblica, ma chiedo che venga fatto subito qualcosa di serio e concreto perché ogni mattina in quell’incrocio si sfiora la tragedia". Va detto che il semaforo funziona regolarmente nei due incroci con sei strade che si immettono, per cui i tempi per il verde, giallo e rosso sono un po’ lunghi. Per l’attraversamento pedonale della strada è però previsto il pulsante per la chiamata del verde, per cui quando entrano o escono gli alunni da scuola non c’è in modo sistematico la presenza di un agente della Polizia locale. Tuttavia a sentire altre voci di mamme pare che ci sono alunni che incuranti del pericolo attraversano la strada in gruppo chiacchierando fra loro anche quando c’è il semaforo rosso. Da altre mamme arriva però l’accusa di non rispettare il codice della strada rivolta ai conducenti di auto che transitano nei due incroci: "Auto e camion in velocità sfiorano letteralmente i bambini in bicicletta che in gruppetti sono fermi sul marciapiede, si accalcano per aspettare il verde del passaggio pedonale. Il codice stradale dice che se c’è qualcuno sulle strisce bisogna fermarsi e farlo attraversare ma purtroppo sono davvero pochi i conducenti che lo fanno. Per questo una soluzione va pensata e proposta rapidamente".

Vincenzo D’Altri