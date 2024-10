Livio Neri nel team che ha vinto il Trofeo Coni

Una delegazione della società cestistica Livio Neri che si è distinta per aver contribuito alla vittoria del Trofeo Coni da parte dell’Emilia Romagna, è stata ricevuta in Comune per celebrare l’importante risultato conseguito. La Federazione Italiana Pallacanestro nella nostra regione è infatti stata rappresentata dalla Livio Neri e da 4 promettenti atleti che stanno crescendo nel vivaio della società del presidente Carlo Venturi: Cornelio Giovannini, Riccardo Scardovi, Febe Gardelli e Tasnim Gherairi. In questo contesto competitivo, ma anche di gioco, per la prima volta nella storia si è aggiudicata il trofeo l’Emilia Romagna presieduta da Andrea Dondi, seguita ad appena 4 punti di distanza dalla Sicilia, che a sua volta ha preceduto il Friuli Venezia Giulia. Ad applaudire i ragazzi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Il risultato raggiunto da questi giovani e promettenti sportivi – ha commentato l’assessore allo sport Christian Castorri – ci inorgoglisce e conferma la visione di una Cesena che mette tra i primi posti, nel percorso di crescita e formativo dei nostri giovani, anche l’attività sportiva. Al merito dei quattro campioni si somma l’impegno di società sportive, come la Livio Neri, che ogni giorno, anche grazie alla collaborazione con le famiglie degli iscritti, creano tutte le condizioni per un allenamento completo e arricchente. Nel corso di questi anni abbiamo fatto un lavoro importante con le associazioni sportive cesenati cercando di mettere a disposizione di ciascuna luoghi idonei, performanti e accoglienti, supportandole anche sul fronte delle spese. Un impegno che confermiamo". "È stata – commentano i coach – un’esperienza di vita oltre che di sport. I ragazzi hanno fatto un viaggio che ricorderanno per sempre, sono stati autonomi, responsabili ed educati. Hanno vinto prima ancora che sul campo, fuori dal campo, tenendo alto il nome di Cesena, dell’Emilia Romagna e di Livio".