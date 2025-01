"L’obiettivo prioritario è garantire sicurezza e controllo del territorio"

Un anno intenso con controlli mirati nel territorio. Ieri, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, sono stati presentati i dati relativi all’attività svolta nel 2024 dagli agenti del comando di via Dell’Amore che operano sul territorio comunale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno. Ma vediamo i numeri. Ben 5.850 automobilisti fermati e controllati, 692 incidenti stradali rilevati, 42 ritiri di patente e 8.466 accertamenti anagrafici. Sul fronte dell’attività giudiziaria invece sono 158 le comunicazioni delle notizie di reati riguardanti: l’ambito stradale (91), il patrimonio (22), spaccio di stupefacenti (21). Abbiamo poi un sequestro complessivo di 86,2 grammi di droga, 5 corpi di reato e 12 automobili rubate (recuperate). Ricca anche l’attività sul fronte della tutela ambientale con 284 verbali notificati per scorretto conferimento dei rifiuti urbani e 12 denunce per reati ambientali.

"Lo scopo principale della polizia locale è di garantire sicurezza, controllo del territorio e qualità della vita urbana – commenta l’assessore con delega alla legalità e sicurezza Luca Ferrini –. Sono 82 le risorse impiegate tra agenti e ufficiali: la polizia locale ha ampliato le sue competenze, specializzandosi in settori fondamentali quali la regolarità delle attività commerciali e il continuo presidio del territorio. Succede spesso infatti che all’onore delle cronache balzino episodi legati alla zona stazione, tra le più sensibili della città, ma sono diverse le operazioni di verifica, ispezione e controllo che i nostri agenti, guidati dal comandante Andrea Piselli effettuano sul territorio". La polizia locale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno approda anche su Instagram con un proprio canale (@polizialocalecesena).

Annamaria Senni