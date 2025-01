Lolita, la cine-lettura di Isabella Ragonese

Sarà una Lolita unica, tra parole e immagini, quella che rivivrà sul palcoscenico del teatro Petrella di Longiano venerdì alle 21 grazie alla cine-lettura che vedrà protagonista l’attrice Isabella Ragonese. Uno spettacolo unico per il primo appuntamento di Oltre l’immagine, rassegna del Teatro Petrella concepita per nuove forme di spettacolo dal vivo. Isabella Ragonese ha raccolto l’invito a dare voce a uno degli spettacoli del progetto ideato da Ivano Marescotti Lo schermo sul leggio, ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un film. Porterà quindi sul palco del teatro Petrella di Longiano il racconto dell’amore morboso del trentasettenne Humbert Humbert nei confronti della dodicenne Lolita, ovvero il romanzo-scandalo di Vladimir Nabokov (pubblicato nel 1955), inscindibilmente legato nell’immaginario collettivo alla trasposizione cinematografica che ne diede nel 1962 il regista Stanley Kubrick.

Le pagine più significative del celebre romanzo, scritto sotto forma di una spregiudicata confessione e quindi narrato in prima persona dalla voce del protagonista Humbert Humbert, si intrecceranno sul palco alle sequenze del capolavoro cinematografico che ebbe per protagonisti vere e proprie star come l’attore britannico James Mason, la grande attrice statunitense Shelley Winters e un formidabile Peter Sellers nei panni del commediografo Clare Quilty, mentre la parte di Lolita fu affidata alla fino ad allora semi sconosciuta Sue Lyon. In una sorta di rinvio costante tra parola letta e parola rappresentata, la scandalosa vicenda riprende forma e vita su un palcoscenico teatrale grazie alle immagini del film e alle letture di Isabella Ragonese. In tv Isabella Ragonese ha fatto parte del cast della serie Rocco Schiavone dove ha interpreto Marina, la moglie defunta del vicequestore.

