Ma i cesenati esultano per il successo

"Ringraziamo di cuore tutti i 2018 elettori che hanno scelto di dare fiducia alla nostra lista in queste elezioni comunali. Siamo molto soddisfatti di poter entrare in consiglio comunale e di portare, all’interno della coalizione che sostiene Enzo Lattuca, un importante contributo di innovazione e miglioramento per la nostra comunità". In una nota il Movimento 5 Stelle di Cesena esulta per l’esito delle amministrative, nonostante il 4,31 per cento ottenuto. "Meno positiva è la valutazione dell’andamento nazionale, che ha inevitabilmente ripercussioni anche a livello locale. I risultati delle amministrative seguono il trend delle precedenti tornate elettorali, dove i voti delle amministrative corrispondevano al 60-65% di quelli delle elezioni europee, come si è visto in tutta l’Emilia Romagna, indipendentemente della partecipazione o meno del M5S in una coalizione. Un dato che ci rende particolarmente orgogliosi è che questa volta almeno il 25% dei voti che abbiamo ricevuto sono voti di preferenza, rispetto al 7% delle tornate precedenti. Questo è un chiaro segno del radicamento e del contatto con il territorio che abbiamo e che stiamo sempre più cercando di costruire. Esprimiamo anche la nostra preoccupazione per i tanti cittadini astenuti. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per una democrazia sana e funzionante, e l’alto livello di astensione evidenzia un problema che dobbiamo affrontare con urgenza. Il nostro impegno sarà anche quello di lavorare per riavvicinare i cittadini alla politica, ascoltando le loro esigenze e rendendo la politica più trasparente e accessibile. Continueremo a lavorare con dedizione e trasparenza per rappresentare al meglio i nostri cittadini e per realizzare la nostra visione di Cesena, dalla tutela dell’ambiente allo stop del consumo di suolo, dalla qualità dell’aria agli investimenti a favore delle energie rinnovabili, dalla giustizia sociale all’attenzione agli ultimi, alle persone fragili".