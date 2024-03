Marchigiani a rischio playout, c’è fame di punti

Proprio nel momento che pareva poterla lanciare verso una tranquilla salvezza la Vis Pesaro è incappata invece in un periodo piuttosto negativo: i marchigiani arrivano da quattro giornate nelle quali hanno conquistato un punto solamente.

Adesso la formazione allenata da Simone Banchieri occupa la posizione più alta nella zona playout, ad un solo punto dal Sestri Levante che oggi sarebbe salvo in modo diretto.

Lo ha detto lo stesso tecnico biancorosso nella conferenza stampa di ieri che adesso servono punti, e che nonostante tutto nel calcio non esistono squadre imbattibili. Se poi si tiene conto degli scontri diretti che questo turno di campionato prevede per la zona bassa di classifica, per la Vis Pesaro è davvero fondamentale tornare a smuovere le acque.

Servirà ovviamente una prestazione ottima ai marchigiani che devono andare oltre ai loro cronici difetti: la Vis finora ha segnato trentatré reti, praticamente una media appena superiore di una a partita, solo due sono le reti segnate negli ultimi quattro turni.

Questo spiega anche perché la Vis in questo campionato abbia pareggiato in ben quindici occasioni, solo Recanatese, Olbia e Fermana nel girone hanno pareggiato di più. Fino ad oggi i marchigiani non hanno nemmeno sfruttato tanto il fattore campo visto che il rendimento interno è praticamente identico a quello esterno.

Non mancano comunque i pericoli per la difesa bianconera: il miglior marcatore della Vis con dieci reti all’attivo è Ottar Magnus Karlsson (foto), attaccante islandese dalla stazza fisica imponente. Dietro a Karlsson, fermo a quattro reti un attaccante dal passato illustre come Manuel Pucciarelli, che ha legato il suo nome sopratutto all’Empoli in serie B come in A.

Simone Banchieri dovrebbe schierare la sua Vis con la difesa a quattro, tre centrocampisti, Pucciarelli dietro agli attaccanti che potrebbero essere Karlsson e Nicastro.

Roberto Daltri