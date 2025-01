Memorial Antonio Pasi al Villaggio Accademia di Cesenatico

Sono oltre 250 le lottatrici e i lottatori che si sono dati appuntamento in riviera per questo ponte dell’Epifania. Il Villaggio Accademia di Cesenatico, seguendo una manifestazione diventata ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di queste discipline sportive, ospita le società e gli atleti provenienti da tutta Italia, impegnati per il Training Camp. Il periodo di preparazione fa da preludio alla terza edizione del Memorial Antonio Pasi che si svolgerà oggi, domenica, e domani. Quest’anno sono stati battuti tutti i primati di partecipazione e, oltre alle lottatrici ed ai lottatori di tutte le fasce d’età e dei tre stili (lotta greco-romana, lotta libera e femminile), si contano oltre una cinquantina fra accompagnatori e tecnici, per un evento sportivo capace di portare oltre 300 sportivi a trascorrere giornate di allenamenti e gare, ma anche momenti piacevoli sul porto canale dove è allestito il Presepe della Marineria, negli alberghi sul mare e nei locali tipici del borgo marinaro.

Per l’occasione la Fijlcam (Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali) ha convocato tutte le lottatrici e i lottatori della Nazionale italiana Under 20 e Senior, oltre a quasi tutto lo staff dei tecnici federali. Oggi il via alle gare vedrà protagonisti gli specialisti dello stile libero e della lotta femminile, suddivisi nelle fasce d’età Under 17 e Senior. La competizione del giorno dell’Epifania vedrà invece in pedana i lottatori della greco-romana. Oltre alle atlete e agli atleti italiani, partecipano anche le squadre e gli atleti provenienti da Ungheria, Croazia, Polonia e Francia. L’organizzazione dell’evento è a cura della Fijlcam, con il supporto di Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella del Villaggio Accademia di Cesenatico, i quali sottolineano il ruolo della struttura in questa disciplina sportiva: "La lotta in tutte le sue categorie vede una partecipazione sempre più numerosa e conferma la grande attrattiva del Training Camp. Noi di questo ne siamo orgogliosi ed è significativo che siano giunti a Cesenatico tutti i membri del nuovo consiglio direttivo della Fijlcam con in testa il presidente Giovanni Morsiani ed il direttore tecnico federale per la lotta, Salvatore Avanzato, oltre a tecnici tutti di profilo nazionale ed internazionale, presenti in diverse manifestazioni di grande prestigio incluse le Olimpiadi. Per il nuovo presidente Giovanni Morsiani, eletto appena una settimana fa, questa di Cesenatico è la sua prima uscita ufficiale".

Terminate le competizioni di oggi e domani, rimarranno al Villaggio Accademia le squadre nazionali ufficiali, con circa 40 atlete e atleti che si alleneranno a Cesenatico sino a domenica 12 gennaio.

Giacomo Mascellani